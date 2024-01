Il Teatro cerca Casa: spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

Ph facebook Il teatro cerca casa

Riparte a Napoli e nelle vicinanze, anche per il 2024, l’originale rassegna “Il Teatro cerca Casa” curata di Manlio Santanelli che propone interessanti spettacoli teatrali, e incontri musicali, nei grandi salotti delle case private

Iniziano a Napoli i nuovi spettacoli della stagione 2024 della rassegna Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati di Napoli e della Campania.

La rassegna, nata da un’idea del drammaturgo Manlio Santanelli, che ne è anche il direttore artistico, è organizzata da Livia Coletta e Roberta Aiello e prevede anche per il 2024 tanti spettacoli suddivisi in varie rassegne.

Il Teatro cerca Casa ideato dal drammaturgo Manlio Santanelli

Il Teatro cerca Casa 2024 si è aperto, nel salotto di casa Santanelli al Vomero lunedì 8 gennaio 2024 con “Maga Paloma” di e con Piera Saladino e continuerà con tanti spettacoli per qualche mese. Le date e gli spettacoli si trovano sul sito ufficiale e sulle pagine Social e verranno comunicate con un po’ di anticipo.

Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione obbligatoria anche perché ogni appartamento potrà ospitare un numero limitato di persone: per prenotarsi è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: info@ilteatrocercacasa.it indicando – nome e cognome; – numero di posti che si intendono prenotare; – un recapito telefonico; Nell’oggetto della e-mail specificare il TITOLO e la DATA per cui ci si prenota. In alternativa si può utilizzare il modulo presente sul sito ufficiale. Solo ai prenotati saranno comunicati l’indirizzo esatto del luogo dove si svolgerà la rappresentazione e le modalità di partecipazione. Informazioni info@ilteatrocercacasa.it o 334 334 70 90

I prossimi spettacoli ed eventi già previsti

GENNAIO 2024

lunedì 8 gennaio 2024 – ore 18.00, Napoli (Vomero) – “Maga Paloma” di e con Piera Saladino

venerdì 26 gennaio 2024 – ore 20.00, Portici (Na) – "Per amore" – Ritratto in musica e parole di Roberto Vecchioni di e con Alberico Lombardi accompagnato alla chitarra e al piano dal M° Sergio Mautone e al violino dal M° Giorgio Scognamiglio arrangiamenti e direzione musicale Sergio Mautone

lunedì 29 gennaio 2024 – ore 18.00, Napoli (Vomero) – "Andrà tutto…boh" – di Danilo Rovani con Francesca Morgante e Danilo Rovani

FEBBRAIO 2024

sabato 10 febbraio 2024 – ore 20.00, Castellammare di Stabia (Napoli) – “Le tre verità di Cesira“ di Manlio Santanelli con Rino Di Martino costumi Giusi Giustino regia di Antonello De Rosa

lunedì 12 febbraio 2024 – ore 18.00, Napoli (Vomero) – Speciale San Valentino – "Per amore" – Ritratto in musica e parole di Roberto Vecchioni – di e con Alberico Lombardi accompagnato alla chitarra e al piano dal M° Sergio Mautone e al violino dal M° Giorgio Scognamiglio arrangiamenti e direzione musicale Sergio Mautone

sabato 17 febbraio 2024 – ore 19.00, Caserta Omniartecaserta (Palazzo Crispino) – "Dove c'è il mare" – Concerto per piano e mare con Antonella Morea accompagnata al piano dal M° Vittorio Cataldi

sabato 24 febbraio 2024 – ore 20.00, Portici (Na) – "Dove c'è il mare" – Concerto per piano e mare con Antonella Morea accompagnata al piano dal M° Vittorio Cataldi

MARZO 2024

mercoledì 6 marzo 2024 – ore 19.00, Napoli – Evento privato benefico – “Mamma. Piccole tragedie minimali” di Annibale Ruccello con Antonella Morea accompagnata dal M° Vittorio Cataldi

Maggiori informazioni sul sito ufficiale – Il teatro cerca casa Informazioni 3343347090

