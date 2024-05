Il Giardino Segreto della Reggia di Portici: serata speciale con visita guidata e performance musicale

Un evento particolare che farà vivere un’immersione sensoriale negli spazi del Giardino Reale della splendida reggia borbonica

Sabato 1 giugno 2024 si terrà un evento molto suggestivo nella bellissima Reggia di Portici. Grazie all’apertura straordinaria del sito sarà possibile fare un percorso dal Palmeto al Giardino Segreto dell’orto botanico con aneddoti ed introduzioni storiche a cura dell’attore Giovanni del Monte, noto per la sua presenza in fiction televisive ed al Festival di Cannes, che accompagnerà il pubblico in questo luogo incantato.

Anche una magica performance musicale nell’Orto Botanico

L’evento si concluderà con una magica performance musicale ai piedi del maestoso Albero esotico della Canfora situato nel giardino segreto con Hang Drum, Percussioni e Vibrafono che avrà come protagonisti i Maestri Marco Roberto Trupiano e Dario Mennella che renderanno unico nel suo genere questo evento con musiche composte per questo evento.

L’evento, organizzato da NOMEA in collaborazione con MUSA Reggia di Portici e si svolgerà con 3 turni di partecipazione:

Turno A: 18.00 Biglietteria – 18.15 visita – 19.00 musica – 19.30 fine evento

Turno B: 19.00 Biglietteria – 19.15 visita – 20.00 musica – 20.30 fine evento

Turno C: 20.00 Biglietteria – 20.15 visita – 21.00 musica – 21.30 fine evento

Parcheggio gratuito negli spazi della Reggia.

Il Giardino Segreto: prezzi, orari e date

Quando: sabato 1 giugno 2024

Reggia di Portici – Via Università n° 100, Portici (NA) Prezzo biglietto: Contributo di partecipazione: 15€ adulti – 10€ ragazzi (6-18 anni) – gratis 0-6 anni

Contributo di partecipazione: 15€ adulti – 10€ ragazzi (6-18 anni) – gratis 0-6 anni Contatti e informazioni: Posti limitati, Prenotazione obbligatoria solo Whatsapp: 375 6139180 – Nomea – evento ufficiale

