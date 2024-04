Il Flora Central, un Garden Bar nel cuore della Villa Floridiana

Flora Central Ph Drop

Cocktails ricercati nel verde dei giardini, panorama mozzafiato sul golfo e tanto altro al Flora Central nella Villa Floridiana. Un punto di incontro verde, un luogo accogliente e stimolante, dove la comunità possa condividere idee, risorse e passione

Situato sulla scalinata panoramica della Floridiana, c’è un bar che offre un’esperienza unica: tramonti che abbracciano le colline, nelle narici il profumo del vino e tra le mani un calice o un drink artigianale che è anche una promessa di piacere. La brezza marina e il verde dei giardini creano l’atmosfera perfetta per rilassarsi e socializzare. E poi ottima accoglienza con sorrisi, buona musica e deliziosi drink. Benvenuti a Flora Central, dove la natura e la passione per la botanica si fondono in un’esperienza unica.

I baristi, attenti alla biodiversità locale, hanno esplorato una straordinaria varietà di radici, spezie, erbe e fiori per creare deliziosi signature cocktails alcolici ed analcolici. Disponibili infatti:

Mandarino fresh : Fresco e vibrante, questo aperitif cocktail è un omaggio agli agrumi locali. una spruzzata di limone o arancia rende ogni sorso un’esplosione di gusto.

Un mix di petali di fiori e erbe aromatiche, questo cocktail è un inno alla bellezza della natura.

E non dimenticate i classici rivisitati: il Negroni Botanico, con una punta briosa di erbe selvatiche, e il Mojito Fiorito, con foglie di menta fresca e fiori di lavanda. Un luogo da scoprire il Flora Central dove si potrà scoprire l’arte di creare cocktail e una lunga lista di vini. Al Flora Central, ogni sorso è un viaggio tra le meraviglie della natura.

Il Flora Central non è solo un bar immerso nel verde

Il progetto Flora Central nasce con l’obiettivo di connettere, ispirare e sostenere coloro che amano la natura. Un punto di incontro verde, un luogo accogliente e stimolante, dove la comunità possa condividere idee, risorse e passione.

Il Flora Central è un luogo guidato da alcuni principi fondamentali:

Sostenibilità: impegno a promuovere iniziative che rispettino l’ambiente e la biodiversità. Il bar all’interno della Floridiana di Napoli è un simbolo tangibile di questa missione.

coinvolgimento di persone di tutte le età, background e interessi. Ogni voce conta, e ogni iniziativa può fare la differenza.

la natura ispira. Vogliamo incoraggiare l'innovazione e la creatività nelle iniziative che supportiamo.

siamo consapevoli della nostra responsabilità verso l'ambiente e la comunità.

Flora Central è più di un meeting point.

È un luogo di crescita personale, di condivisione di conoscenze. Unisciti a noi nel promuovere un futuro sostenibile per tutti! Il Flora Central si trova all’interno della Villa Floridiana a Napoli, al Vomero. Un sito particolarmente conosciuto all’interno del napoletano ma anche in tutta Italia. Un luogo che, grazie alla sua peculiare composizione, riesce infatti a conciliare diversi interessi. Sia che ciò che cercate è un polmone verde, con un bel panorama e che magari offre anche la possibilità di fare qualche bello scatto con una macchina fotografica o un museo o un edificio storico, sicuramente questo luogo è da prendere in considerazione.

Un rifugio di tranquillità, un giardino fiorito dal panorama mozzafiato, sede anche del museo delle ceramiche del Duca di Martina . Un’oasi verde nel cuore di Napoli, dove storia, arte, e natura si fondono armoniosamente. Un luogo che ospita il Flora Central e che deve il suo nome ad una delle tante donne “speciali” che costellano la storia di Napoli. Nel 1814, Ferdinando IV di Borbone sposò la nobile siracusana Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia.

fine marzo (passaggio all’ora legale) – fine aprile: 8.30-17.30

fine aprile – fine maggio: 8.30 – 18.30

fine maggio – metà settembre: 8.30- 19.30

metà settembre – metà ottobre: 8.30 – 18.30

metà ottobre – fine ottobre: 8.30 – 17.30

fine ottobre (passaggio all’ora solare) – terza settimana di novembre: 8.30 – 17.00

terza settimana di novembre – prima settimana di marzo: 8.30 – 16.30

prima settimana di marzo – fine marzo: 8.30-17.00

Nb. l’ingresso nel Parco della Villa Floridiana è gratuito

