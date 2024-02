La Flagellazione di Cristo del Caravaggio esposta nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli

Dopo il grande successo ottenuto a Parigi, nella mostra al Louvre, il capolavoro di Caravaggio torna a Napoli ma prima di essere ricollocato a Capodimonte sarà in esposizione per tre mesi a Donnaregina

Dal 28 febbraio al 31 maggio 2024 la straordinaria opera di Caravaggio, “La Flagellazione di Cristo” sarà in esposizione al Complesso Monumentale di Donnaregina, il Museo Diocesano di Napoli.

La Flagellazione di Cristo è un grande dipinto a olio di Caravaggio, realizzato tra il 1607 ed il 1608 ed è da tutti considerata una delle opere più significative della maturità del grande pittore. Il quadro fu commissionato da Tommaso de’ Franchis per la cappella di famiglia ed è stata per secoli nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Dopo il terremoto del 1980, per ragioni di sicurezza, è conservato ed esposto nel Real Museo e Bosco di Capodimonte a Napoli. Dopo il 31 maggio l’opera rientrerà a Capodimonte.

La grande opera esposta a Donnaregina di rientro dalla mostra del Louvre a Parigi

L’Opera “La Flagellazione di Cristo” rientra a Napoli dopo essere stata esposta, assieme ad altre 70 capolavori di Capodimonte a Parigi al Louvre per la grande mostra “Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte” inaugurata dai presidenti Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron è stata al Museo Louvre di Parigi fino a pochi giorni fa con un enorme successo di pubblico.

In mostra 70 straordinarie opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli prestate ed esposte a Parigi, tutti grandi capolavori di Capodimonte tra cui straordinarie opere di Caravaggio, Masaccio, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Guido Reni, il Parmigianino, Bellini che sono state esposte per la prima volta al mondo assieme in uno straordinario mix fra le due più importanti collezioni.

Il Ticket d’ingresso di 10 euro comprende la visita all’intero Complesso Monumentale Donnaregina e la Mostra: Caravaggio. La Flagellazione di Cristo.

