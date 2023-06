Napoli a Parigi: la grande mostra al Louvre con i capolavori di Capodimonte

Due presidenti, Mattarella e Macron, per l’inaugurazione della grande mostra a Parigi che ha per tema non un artista, ma un museo, quello di Capodimonte che porta i suoi capolavori a Parigi esposti, per la prima volta assieme a quelli del Louvre

“Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte” è la straordinaria mostra, inaugurata dai presidenti Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, che sarà al Museo Louvre di Parigi fino all’8 gennaio 2024 con quasi 70 straordinarie opere del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli prestate ed esposte in quello di Parigi.

“Il Louvre invita il Museo di Capodimonte” è un’esposizione straordinaria in cui il tema della mostra non è un artista, né un movimento ma un museo. Per la prima volta le opere di Parigi e di Napoli si incontrano e raccontano i due straordinari musei.

I capolavori di Capodimonte tra cui straordinarie opere di Caravaggio, Masaccio, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Guido Reni, il Parmigianino, Bellini saranno esposte per la prima volta al mondo assieme in uno straordinario mix fra le due più importanti collezioni.

Naples à Paris in tre “luoghi” del Louvre

Per sei mesi i grandi capolavori del Museo di Capodimonte dialogheranno con quelli del Louvre, in tre diversi spazi. Si inizia dalla Grande Galleria, dove i più grandi capolavori dei due musei sono esposti uno di fronte all’altro, uno accanto all’altro creando un effetto spettacolare. Si uniscono così capolavori di Masaccio, del Bellini e del Parmigianino, a pochi metri dalla sala dove c’è la Gioconda di Leonardo da Vinci tra i capolavori del Barocco Napoletano e del Rinascimento.

Altro luogo straordinario di esposizione è la Chapelle, dove sono raccontate le collezioni di Capodimonte che derivano da quelle dei Farnese e dei Borbone e poi altri capolavori sono esposti nella sala dell’Horloge, dove sono esposti capolavori del disegno della collezione Farnese con opere di Michelangelo e Raffaello utilizzate per la Cappella Sistina.

