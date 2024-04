E’ aperto a tutti quanti: concerti gratuiti alle Gallerie d’Italia su via Toledo a Napoli

© Napoli da Vivere

Tanti concerti gratuiti degli allievi e dei docenti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli si terranno per tutta la primavera alle Gallerie d’Italia nella nuova sede di Palazzo Piacentini, sede del Banco di Napoli a via Toledo.

Per questa edizione primaverile si esibiranno sia gli allievi che alcuni dei docenti dello storico Conservatorio napoletano in concerti ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Previsto un particolare programma che propone un vasto repertorio che spazia dalla musica da camera al jazz, fino alla musica elettronica.

Una rassegna primaverile gratuita con due tipologie di concerti

Per la rassegna “E’ aperto a tutti quanti”, si terranno in calendario circa 30 concerti degli Allievi del Conservatorio per l’evento “Musica a pranzo” (il martedì e sabato alle ore 13.30) e una decina di concerti dei docenti con “I Pomeriggi con i Maestri” (il giovedì alle ore 17.00). La rassegna “E’ aperto a tutti quanti” è gratuita e durerà fino al 13 luglio 2024.

Di seguito le date dei concerti per le due rassegne e poi alla fine del post il programma completo dell’evento scaricabile con, per ogni concerto, i nomi dei musicisti e i brani che verranno eseguiti.

I concerti di “E’ aperto a tutti quanti”: Musica a Pranzo

Sabato 23 marzo 2024 Ore 13.30

Martedì 26 marzo 2024 Ore 13.30

Sabato 30 marzo 2024 Ore 13.30

Martedì 2 aprile 2024 Ore 13.30

Martedì 9 aprile 2024 Ore 13.30

Sabato 13 aprile 2024 Ore 13.30

Sabato 20 aprile 2024 Ore 13.30

Sabato 27 aprile 2024 Ore 13.30

Martedì 30 aprile 2024 Ore 13.30

Martedì 14 maggio 2024 Ore 13.30

Sabato 18 maggio 2024 Ore 13.30

Martedì 21 maggio 2024 Ore 13.30

Sabato 25 maggio 2024 Ore 13.30

Martedì 28 maggio 2024 Ore 13.30

Sabato 1 giugno 2024 Ore 13.30

Martedì 4 giugno 2024 Ore 13.30

Sabato 8 giugno 2024 Ore 13.30

Martedì 11 giugno 2024 Ore 13.30

Sabato 15 giugno 2024 Ore 13.30

Martedì 18 giugno 2024 Ore 13.30

Sabato 22 giugno 2024 Ore 13.30

Martedì 25 giugno 2024 Ore 13.30

Sabato 29 giugno 2024 Ore 13.30 Coro di voci bianche del San Pietro a Majella

Martedì 2 luglio 2024 Ore 13.30

Sabato 6 luglio 2024 Ore 13.30

Martedì 9 luglio 2024 Ore 13.30

Sabato 13 luglio 2024 Ore 13.30

I concerti di “E’ aperto a tutti quanti”: I Pomeriggi con i Maestri

Giovedì 28 marzo 2024 Ore 17.00

Giovedì 11 aprile 2024 Ore 17.00

Giovedì 18 aprile 2024 Ore 17.00

Martedì 30 aprile 2024 Ore 17.00

Giovedì 2 maggio 2024 Ore 17.00

Giovedì 16 maggio 2024 Ore 17.00

Sabato 18 maggio 2024 Ore 17.00

Giovedì 23 maggio 2024 Ore 17.00

Giovedì 30 maggio 2024 Ore 17.00

Giovedì 6 giugno 2024 Ore 17.00

Giovedì 20 giugno 2024 Ore 17.00

Programma completo dell’evento (scaricabile) con i nomi dei musicisti e con i brani eseguiti in ogni concerto.

