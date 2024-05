Concerto gratuito al Tramonto dell’Orchestra del San Carlo sul Monte Echia

Ph facebook Comune di Napoli

Un bel concerto dell’Orchestra del San Carlo diretta da Maurizio Agostini sul Monte Echia con i biglietti che verranno distribuiti a partire da giovedì 16 maggio ore 10 presso la biglietteria del Teatro di San Carlo. I posti saranno tutti in piedi

Mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 19 sul Monte Echia si terrà un evento imperdibile a Napoli: Napoli al tramonto, un bellissimo concerto gratuito dell’Orchestra del San Carlo diretta dal Maestro Maurizio Agostini che renderà omaggio alle più belle melodie della tradizione musicale napoletana. L’evento fa parte del Maggio dei Monumenti di Napoli.

Un appuntamento gratuito, su prenotazione obbligatoria, aperto alla Città di Napoli, per celebrare lo straordinario patrimonio della canzone napoletana con i musicisti del Teatro di San Carlo. L’esecuzione sarà anticipata da un intervento da Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Marevivo che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente e per la promozione e valorizzazione delle aree marine protette. Il monte Echia si potrà raggiungere a piedi da Monte di Dio o con il nuovo ascensore da via Santa Lucia.

Napoli al tramonto il concerto dell’Orchestra del San Carlo sul Monte Echia

Il concerto dell’Orchestra del San Carlo sul Monte Echia si terrà Mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 19:00. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro di San Carlo. I biglietti per il concerto “Napoli al tramonto” verranno distribuiti a partire da giovedì 16 maggio ore 10 presso la biglietteria del Teatro di San Carlo. I posti saranno tutti in piedi.

Ciascun cittadino potrà accedere ad un massimo di 2 posti, pagando un diritto di prenotazione di euro 1,00. I biglietti sono nominativi e, in caso di defezione, al fine di rendere agevole la gestione degli accessi, si prega di avvisare l’organizzatore dell’evento inviando una mail a biglietteria@teatrosancarlo.it Chi non riuscisse a partecipare potrà seguire l’evento in diretta su Canale 21!

