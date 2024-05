Maggio dei Monumenti 2024 a Napoli: aperture gratuite e straordinarie di Palazzi, siti e Circoli

© Napoli da Vivere

300 eventi gratuiti per il Maggio dei Monumenti 2024. Di seguito le aperture speciali di Palazzi e Siti straordinari, in genere non visitabili, come Palazzo Donn’Anna, Palazzo Satriano, l’Acquedotto Augusteo del Serino e tanti altri luoghi bellissimi

Si terrà a Napoli dal 3 maggio al 2 giugno 2024 la 30esima edizione del Maggio dei Monumenti dedicata al tema “Le acque di Napoli”. Previsti più di 300 eventi tutti gratuiti articolati in cinque sezioni tra visite e aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori per bambini e performance. Tantissimi eventi che offriranno ai cittadini e ai tanti turisti la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite.

Di seguito le aperture straordinarie di Palazzi e Siti straordinari come Palazzo Donn’Anna, Palazzo Satriano, l’ Acquedotto Augusteo del Serino e tanti altri luoghi bellissimi: tutte visite adatte a adulti, bambini e ragazzi con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite dalle ore 12.00 del lunedì per le aperture del weekend.

Maggio dei Monumenti 2024 – aperture straordinarie di Palazzi e Siti straordinari

Palazzo Satriano – Sede Scinicariello Ship Management Riviera di Chiaia – 10 maggio ore 17* – 24 maggio –17 e 18*

Palazzo Donn'Anna – Fondazione Ezio De Felice Lezione di M. Palumbo e letture di A. R. Vitolo – 11 maggio ore 11*

Palazzo Donn'Anna – Fondazione Ezio De Felice Incontro con E. Greco, D. Giampaola e A.- 18 maggio – ore 11*

Acquedotto Augusteo del Serino – Via Arena della Sanità – 11 maggio e 1° giugno – ore 16 e 17*

Base navale della Marina Militare – presso il Molo San Vincenzo – 12, 19 e 26 maggio – ore 17 e 18*

Stazione Zoologica Anton Dohrn – Sala della Biblioteca con affreschi di Hans von Marées- 17 e 24 maggio – ore 10 e 11*

Palazzo Ruffo della Scaletta – Sede Acen – Riviera di Chiaia – 25 maggio -10, 11*e 12

Reale Yacht Club Canottieri Savoia – Ingressi ogni mezz'ora – 25 e 26 maggio – ore10-13

Circolo del Remo e della Vela Italia – Ingressi ogni mezz'ora – 25 e 26 maggio – ore10-13

Per i turni di apertura straordinaria contrassegnati con asterisco, al momento della prenotazione su Eventbrite è possibile richiedere un interprete LIS. Nei giorni 25 e 26 maggio, la visita guidata con interprete LIS è disponibile alle ore 11.00 per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia e alle ore 12.00 per il Circolo del Remo e della Vela.

