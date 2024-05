Maggio dei Monumenti 2024: le tante visite guidate alla scoperta dell’acqua di Napoli

Non semplici visite guidate ma una “mostra diffusa” per guardare Napoli attraverso cinque itinerari con differenti letture trasversali della città, attraverso le fontane, le fonti, i luoghi iconici legati all’acqua, gli acquedotti, gli acquaioli e gli acquafrescai e diverse aperture straordinarie di luoghi unici della città.

Una “mostra diffusa” in cui la città entra in relazione con le sue acque, dalle cavità profonde fino al mare. Visite guidate gratuite da non perdere in cui, lungo i percorsi, i visitatori incontreranno persone che appartengono alle comunità locali, entrando così in contatto con la storia del luogo e le loro tradizioni.

I cinque itinerari alla scoperta delle acque di Napoli

Le visite sono gratuite e si terranno in tutti i weekend di maggio e il 1° giugno con almeno tre partenze giornaliere e per parcecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Si vedranno tanti luoghi stupendi dalla fontana del Gigante alla chiesa di Santa Maria di Porto Salvo. Da San Giovanni a Carbonara a San Giovanni Maggiore, passando per Santa Maria del Parto e le bellissime e storiche fontane che zampillano in città, scoprendo luoghi noti e meno noti, ma tutti letti secondo uno speciale punto di vista: l’acqua.

Ciascun visitatore riceverà un kit con le “istruzioni per l’uso” degli itinerari, per entrare ancor più in relazione con i luoghi e scoprire – anche attraverso i qr-code disseminati lungo i percorsi – piccole meraviglie. Un catalogo digitale sfogliabile con le mappe dei percorsi e gli audio integrati, consentirà anche a chi non partecipa alle visite guidate, di seguire i percorsi e scoprire la città.

Per corsi dì acqua: itinerari insoliti alla scoperta di Napoli

Itinerario 1: L’acqua che purifica. I luoghi di S. Giovanni – San Giovanni a Carbonara – Pozzo di Virgilio – Duomo – San Giovanni a Mare – San Giovanni Maggiore – Tutti i weekend di maggio e il 1° giugno – Partenza: sabato ore 10.00 e ore 12.00; domenica ore 10.00

Itinerario 2: L’acqua allontanata – Fontana del Gigante – Santa Maria della Catena – Molosiglio – Piazza Francese – Santa Maria di Porto Salvo – Tutti i weekend di maggio e il 1° giugno – Partenza: sabato ore 10.00 e ore 12.00; domenica ore 10.00

Itinerario 3: L’acqua trasportata, infiltrata… scomparsa – Santa Caterina a Formiello – SS. Annunziata – Fontana della Scapigliata – San Pietro ad Aram – Sant’Anna alle Paludi – Tutti i weekend di maggio e il 1° giugno – Partenza: sabato ore 09.30 e ore 11.00; domenica ore 09.30

Itinerario 4: L’acqua del mito, tra storia e leggenda – Largo Sermoneta – Fontana del Sebeto – Santa Maria del Parto – Fontana del Leone – Fontana della sirena – Parco Vergiliano a Piedigrotta – Tutti i weekend di maggio e il 1° giugno – Partenza: sabato ore 09.30 e ore 11.30; domenica ore 10.00

Itinerario 5: L’acqua di Parthenope – Partenza Piazza Trieste e Trento – Giardini di Palazzo Reale – Santa Lucia e il Pallonetto – via Marino Turchi – via Santa Lucia e l’acqua ferrosa del Chiatamone – Fontana del Gigante – Tutti i weekend di maggio e il 1° giugno Partenza: sabato ore 11.00 e ore 12.00; domenica ore 11.00

Al momento della prenotazione su Eventbrite, è possibile richiedere un interprete LIS per i seguenti tour: 4 maggio ore 10.00 (itinerario 1), 11 maggio ore 10.00 (itinerario 2), 18 maggio ore 9.30 (itinerario 3), 25 maggio ore 9.30 (itinerario 4), 1° giugno ore 11.00 (itinerario 5).

Tutte visite sono adatte a adulti, bambini e ragazzi con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite dalle ore 12.00 del lunedì per le aperture del weekend.

