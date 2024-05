Aperture speciali dei Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Università Federico II per il Maggio dei Monumenti

Ph Facebook Nomea

Apertura straordinaria per i bellissimi Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II di Napoli con i loro 150.000 reperti, raccolti sin dalla fine del Settecento, per il Maggio dei monumenti

I Musei dell’Università Federico II di Napoli effettueranno delle speciali aperture dalle 9:30 – 13:30 di tutti e 5 musei nei giorni del 4, 12, 18, 26 maggio e il 1 giugno 2024 per il Maggio dei Monumenti 2024. I Minitour dei 5 musei sono a pagamento e prevedono un ticket di 12 euro o di 6 euro dai 5 ai 18 anni. Gratuito per i minori di 5 anni. I suddetti prezzi non includono il costo del biglietto d’ingresso al Centro Musei (3,50€ a persona).

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria: 379 243 8934 (WhatsApp, da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 19:00) oppure telefonare allo 081 253 7587 (da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:00). L’ingresso ai musei è da Via Mezzocannone, 8 a Napoli. I tour minitour dei 5 Musei sono focalizzati sul tema dell’acqua come ambiente ed elemento del mondo naturale. Ogni data prevedrà l’organizzazione sia di attività pensate per i più piccoli e i propri accompagnatori – con un’età consigliata dai 6 ai 10 anni – che visite guidate rivolte ad un pubblico adulto e ad adolescenti. Previsti anche tour specifici con visita su richiesta ad uno dei 5 Musei. (Durata 1 ora.- Prezzo adulti: 8,00 € – Prezzo ridotto (dai 5 ai 18 anni): 4,00 €).

Tutte le informazioni sulla pagina dell’organizzatore

I Musei Universitari della Federico II a Napoli

Il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” è stato istituito nel 1992, ed è costituito da cinque musei che sono il museo di zoologia, quello di paleontologia, di mineralogia, di antropologia e quello di fisica.

I Musei del Centro conservano più di 150.000 reperti, raccolti sin dalla fine del Settecento Sin dall’inizio della sua istituzione, il Centro ha svolto una costante attività educativa rivolta a tutta la comunità, promuovendo mostre, con segni, seminari.

Le visite a questi complessi consentiranno anche di conoscere una parte storica della città di Napoli oramai inglobata nel complesso universitario della Università Federiciana. Infatti i Musei di zoologia, mineralogia e antropologia si trovano nell’antico Collegio Massimo dei Gesuiti di via Mezzocannone 8 mentre il Museo di paleontologia è invece collocato nel complesso di San Marcellino e Festo a Largo San Marcellino, 10.

Maggiori informazioni I Musei Universitari della Federico II

Maggiori informazioni sulle visite guidate –

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.