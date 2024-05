Area Nord Garden Festival: spettacoli gratuiti per il Maggio dei Monumenti a Napoli

Tra i 300 eventi gratuiti da non perdere per il Maggio dei Monumenti 2024 anche vari spettacoli teatrali, musicali e di danza. Di seguito gli spettacoli gratuiti dell’Area Nord Garden Festival per adulti e bambini

Dal 10 al 19 maggio 2024 si terrà a Napoli l’Area Nord Garden Festival, con 3 spettacoli gratuiti per il Maggio dei Monumenti 2024, L’evento, a cura dell’Associazione culturale Interno 5, prevede eventi di teatro, danza e reading sul tema dell’acqua, che segue quello del Maggio di quest’anno.

Tutti gli eventi fanno parte del Maggio dei Monumenti 2024 di Napoli dedicato al tema “Le acque di Napoli” e sono gratuiti. Per tutto maggio a Napoli previsti più di 300 eventi articolati in cinque sezioni con visite e aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori per bambini e performance

L’ingresso agli eventi dell’Area Nord Garden Festival è gratuito, previa prenotazione obbligatoria a interno5start@gmail.com – 081 551 4981 – 081 585 1096 (dalle ore 10.00 alle 14.00)

Area Nord Garden Festival – programma

Il Respiro del Vento – 10 maggio ore 20.00 – Ragazzi (a partire da 5 anni) – Giardini del Teatro Area Nord | via Nuova Dietro la Vigna, 20 – Spettacolo teatrale della compagnia Cada Die Teatro dedicato al tema dell’acqua come nutrimento, vincitore del Festival Nazionale di Teatro ragazzi di Padova – amici di Emanuele Luzzati.

per Adulti Giardini del Teatro Area Nord | via Nuova Dietro la Vigna, 20 – sul tema dell’acqua come dannazione e salvezza proposta dalla compagnia Interno 5. Coreografia e regia di Antonello Tudisco. Immersioni – 19 maggio ore 19.00 – Adulti – Giardini del Teatro Area Nord | via Nuova Dietro la Vigna, 20 – Reading sul tema dell’acqua come fonte d’ispirazione della compagnia Interno 5. Con Luca Saccoia. Selezione testi a cura di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia.

Maggiori informazioni – Comune di Napoli Maggio dei Monumenti 2024

Vedi anche altri eventi per il “Maggio dei Monumenti 2024 ”

