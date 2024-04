Ludovico Einaudi in un concerto straordinario nell’Anfiteatro di Pompei

Poche date in Italia e una a Pompei per Ludovico Einaudi che nel 2024 ha già tenuto grandi concerti all’Opera House di Dubai, a Hegra in Arabia Saudita e all’Esplanade di Singapore e alla Sydney Opera House. Concerti eccezionali che hanno chiuso il grandioso tour dello scorso anno che lo ha portato in Asia Minore e in Asia Centrale e che si è chiuso con lo straordinario concerto di piano solo in piazza Registan a Samarcanda

Grandi eventi questa prossima estate nel Parco Archeologico di Pompei: tra questi da non perdere il 12 luglio 2024 nello straordinario Anfiteatro romano il tour italiano di Ludovico Einaudi con il suo “In A Time Lapse”.

Il grande pianista e compositore torinese, si esibirà il 12 luglio 2024 accompagnato dal suo straordinario gruppo di musicisti tra cui ci sono Federico Mecozzi, violino e viola, Redi Hasa, violoncello e violoncello elettrico, Rocco Nigro, fisarmonica, Alberto Fabris, basso elettrico e basso synth, Sebastiano De Gennaro, percussioni, Gianluca Mancini, live electronics e il polistrumentista Francesco Arcuri.

Acquista Ora i Biglietti: Concerto Storico di Ludovico Einaudi nell’Anfiteatro di Pompei

Concerto di Ludovico Einaudi a Pompei il 12 luglio 2024. Celebrando i dieci anni dall’uscita del suo acclamato album “In A Time Lapse”, Einaudi si esibirà in una versione completamente rinnovata e reimmaginata di questo capolavoro. Non perdere l’opportunità di vedere dal vivo uno dei più grandi compositori contemporanei in uno degli ambienti più spettacolari al mondo, l’Anfiteatro Romano di Pompei.

I biglietti sono ora disponibili, assicura il tuo posto oggi stesso per un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria per anni a venire.

🎟 Acquista i biglietti su TicketOne (link affiliato)

Ludovico Einaudi “In A Time Lapse” nell’Anfiteatro di Pompei

Il concerto di Pompei sarà un’occasione per Ludovico Einaudi per riproporre, a dieci anni dall’uscita, uno dei suoi album più belli e amati, In A Time Lapse, che verrà presentato con nuovi arrangiamenti e in una nuova forma strumentale e chiamato In A Time Lapse Reimagined.

Il concerto di Ludovico Einaudi a Pompei fa parte di un tour in Italia con pochi e selezionati concerti che partirà il 10 luglio dall’Arena di Verona per arrivare 2 giorni dopo a Pompei il 12 luglio all’Anfiteatro degli Scavi. Il Tour proseguirà poi con altre poche date.

Quando : venerdì, 12/07/2024 | 21:00

: venerdì, 12/07/2024 | 21:00 Dove : Anfiteatro degli Scavi di pompei

: Anfiteatro degli Scavi di pompei Biglietti: disponibili sul circuito TicketOne (link affiliato)

Maggiori informazioni – Ludovico Einaudi a Pompei

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

L'articolo presenta link affiliati a TicketOne per la vendita dei biglietti