I concerti del Festival del Barocco Napoletano nei luoghi più belli di Napoli

Un festival che vuole ricordare lo straordinario periodo che Napoli ha vissuto negli anni di attività dei 4 Conservatori e che si svolgerà in prestigiosi luoghi, come la Chiesa Luterana di Napoli, Palazzo Donn’Anna, il Salone della Musica dell’Istituto Anton Dohrn, e in alcune Chiese della tradizione della Scuola Musicale Napoletana.

Fino al 27 maggio 2024 si terranno a Napoli i concerti del Festival del Barocco Napoletano, che si svolgeranno, per questa 7^ edizione, in alcuni dei luoghi della musica del ‘600 e del ‘700 napoletano come la Chiesa dei Santi San Cosma e Damiano, la Chiesa Luterana di Napoli, la Chiesa di San Ferdinando, nell’Auditorium Dohrn in Villa Comunale o a Palazzo Donn’Anna nella Fondazione De Felice.

Un bel Festival musicale di Scuola Napoletana che vuole offrire alla città e ai sui ospiti, un insieme di eventi e concerti che mettono in luce lo straordinario periodo che Napoli ha vissuto negli anni di attività dei 4 Conservatori e, successivamente, con la fondazione dell’attuale Conservatorio di San Pietro a Majella, custode del patrimonio musicale della città, fino ai nostri giorni.

Il festival è organizzato dall’Associazione Festival Barocco Napoletano ed è alla sua settima edizione. Già svolti, con grande successo alcuni concerti: da non perdere i prossimi.

Festival del Barocco Napoletano 2024 – programma

lunedì 5 febbraio, ore 20:00, Chiesa Luterana di Napoli – Marina Mega, mezzosoprano – Keith Goodman, pianoforte Duo Pianistico Lucia Veneziani e Davide Valluzzi

lunedì 19 febbraio, ore 20:00, Chiesa Luterana di Napoli – Mario Merola, pianoforte

lunedì 4 marzo, ore 20:00, Chiesa Luterana di Napoli – Cristian Musio, viola – Alessandro Licchetta, pianoforte – Paola Francesca Natale, soprano – Keith Goodman, pianoforte

lunedì 18 marzo, ore 20:00, Chiesa Luterana di Napoli – Giovanni Rea, pianoforte

lunedì 8 aprile, ore 18:00, Palazzo Donn’Anna Fondazione De Felice – Fabio Menditto ensemble – Strumenti a plettro nella corte di Napoli

lunedì 22 aprile, ore 18:00, Auditorium Dohrn, Villa Comunale Napoli – Armonia Cordium Ensemble – La musica femminile nell’età barocca

lunedì 6 maggio, ore 18:00, Palazzo Donn’Anna Fondazione De Felice – Alberto Vitolo, violoncello da spalla – Emanuela De Rosa – Antigona Ensemble – Composizioni della Scuola napoletana dal ‘600 ai nostri giorni

lunedì 20 maggio, ore 19:00, Chiesa San Ferdinando – Pierfrancesco Borrelli – La Burrasca Ensemble

lunedì 27 maggio, ore 19:00, Chiesa dei Santi San Cosma e Damiano – Mauro Squillante Napoli 1733 – Roberto Pugliese ElectroBarock

Prezzi orientativi 10 euro – Maggiori informazioni – Festival del Barocco Napoletano

