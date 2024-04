Diego Vive: a Napoli un grande parco a tema dedicato a Diego Armando Maradona

Rendering del Parco a Tema di @diego_vive10 su Instagram

Per la prima volta al mondo un parco a tema dedicato ad un atleta, ad un grande atleta, a Diego Armando Maradona. Nella ex base Nato di Bagnoli, su una grande area di 2000 metri quadri, apre “Diego Vive” con tanta tecnologia ma anche ricordi, memorabilia e oggetti di Maradona. Dopo Napoli il parco andrà a Barcellona, Riad e Buenos Aires.

Dal 24 aprile al 31 luglio 2024 nel grande parco della ex Base Nato di Bagnoli aprirà “Diego Vive”, il primo parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona, che sarà anche primo parco a tema al mondo dedicato a un atleta. Un evento di livello ”mondiale” che debutterà in città e che dopo girerà in altre città al mondo come a Barcellona, Riad e Buenos Aires.

La scelta del debutto mondiale a Napoli non è casuale perché, a quasi quattro anni dalla sua morte la memoria del grande Diego Armando Maradona è ancora viva.

In città Diego Armando Maradona giocò nella squadra del Napoli per sette anni e la squadra vinse due scudetti, Coppa Italia, Coppa Uefa, e Supercoppa. Oggi Diego Armando Maradona è ancora un mito per la città che non lo ha dimenticato e non lo dimenticheranno mai.

Diego Vive: un grande parco a tema interamente dedicato a Maradona.

Il parco a tema si chiamerà “Diego Vive” e aprirà dal prossimo 24 aprile 2024 nella ex Base Nato di Bagnoli e sarà il primo parco tematico al mondo dedicato a un atleta. Una grande area di circa 2mila metri quadrati che ospiterà un parco a tema immersivo e coinvolgente e con tanta tecnologia fra ologrammi, realtà virtuale, schermi e filmati. Il visitatore si potrà “immergere” nella vita di Diego Armando Maradona, ma non solo quella del calciatore ma anche in quella dell’uomo.

Diego Vive non sarà un museo nè una mera mostra immersiva ma un’esperienza sensoriale e tecnologica basata su speciali sceneggiature per compiere un viaggio attraverso la variegata vita del giocatore. Previsti Tunnel di immagini interattive, pavimenti digitali, ologrammi, ed il primo spettacolo immersivo al mondo in formato 360° che si avvarrà della più moderna tecnologia e della massima qualità del suono al fine di trasformare questa esperienza immersiva in qualcosa che connetterà tutti i sensi.

Biglietti disponibili per “Diego Vive”: un viaggio nel Cuore della Leggenda

Visita ‘Diego Vive’, il primo parco a tema al mondo dedicato al leggendario Diego Armando Maradona, situato nella storica ex Base Nato di Bagnoli. Aperto dal 24 aprile al 31 luglio 2024, questo parco offre un’esperienza senza precedenti, combinando tecnologia avanzata con ricordi indimenticabili di Maradona. Potrai esplorare installazioni immersive come tunnel di immagini interattive, ologrammi e uno spettacolo a 360° che celebra la vita dell’icona del calcio. Inoltre, non mancheranno memorabilia originali del campione, rendendo questo luogo un must per ogni appassionato di sport e storia. Con biglietti standard e pacchetti famiglia disponibili, assicura il tuo posto in questo tributo unico a una delle figure più amate del calcio mondiale. Prenota ora e vivi la magia di Maradona come mai prima d’ora!

Una sezione speciale dedicata ai memorabilia con oggetti di Maradona e tanti eventi

Non mancherà una sezione dedicata ai memorabilia con oggetti appartenuti a Diego: magliette, palloni e tanto altro. Grazie ai giochi che utilizzano la realtà virtuale, sarà possibile inoltre ricreare i luoghi, azioni di gioco e i personaggi celebri della storia del calcio mondiale.

Dal 1 Maggio al 31 Luglio 2024 negli spazi dell’EX Base Nato si terranno anche diverse attività collaterali quali gare ed esibizioni di freestyler, tornei di calcio per bambini, competizioni di videogiochi elettronici ed eventi speciali.

Il parco a Tema “Diego Vive” debutterà a Napoli ma sarà un evento mondiale. Dopo Napoli il parco farà tappa a Barcellona, Riad, Buenos Aires e altre città in fase di definizione”.

Il Mito di Maradona a Napoli su Napoli da Vivere

Diego Armando Maradona giocò nella squadra del Napoli per sette anni e la squadra vinse due scudetti, Coppa Italia, Coppa Uefa, e Supercoppa. Diego è ancora un mito per la città che non lo ha dimenticato e non lo dimenticheranno mai.

A Napoli tanti murales dedicali a Lui, e poi lo stadio dove gioca il Napoli, le fermate delle stazioni ferrioviarie nelle vicinanze dello stadio, e un pastore fatto da un maestro di San Gregorio Armeno

