Presepe Napoletano 2020: il pastore di Maradona con le ali del Maestro Genny Di Virgilio

I grandi artigiani del presepe a Napoli realizzano sempre pastori particolari di personaggi famosi della politica e dello spettacolo. Il Maestro Genny Di Virgilio ha realizzato, subito dopo la notizia della scomparsa di Maradona, una statuina del Pibe de Oro con le ali, perché è volato in cielo ma resterà sempre nell’cuore dei napoletani. Di Virgilio ha anche realizzato statuine di medici e infermieri, gli eroi del momento che ogni giorno combattono in prima linea per far si che realmente vada tutto bene.

Ha lavorato tutta la notte il Maestro Genny Di Virgilio, uno degli artigiani più celebri di San Gregorio Armeno, appena saputo la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. E il risultato si vede: una statuina di Diego Armando Maradona che questa volta ha delle ali, molto bella e simbolica.

Maradona è sempre un mito per Napoli perché ha dato tanto alla squadra e a tutta la città portandola fino alle vette del calcio, dove non era mai giunta. E oggi più che mai Diego è sempre identificato con la città di Napoli e Di Virgilio lo ha visto in questi anni anche dai tanti turisti stranieri che compravano la statuina di Diego, perché era un segno tangibile del loro passaggio a Napoli.

E ora tra i capolavori del Maestro Genny Di Virgilio c’è anche il Maradona che è diventato angelo con la maglia azzurra con lo sponsor Buitoni con cui ha vinto tanto con la sua fascia di capitano.

La statuina di Maradona è disponibile nel negozio Maestro Genny Di Virgilio e, in attesa della riapertura, potrete contattarlo in privato sulla pagina facebook per concordare anche l’acquisto online e la spedizione.

Anche le statuine di Medici e Infermieri nel presepe di Genny Di Virgilio

Da segnalare che già durante la prima chiusura di Aprile 2020, con le botteghe dei pastori chiuse a Napoli, il maestro dei presepi Genny Di Virgilio aveva realizzato nel suo laboratorio un personale omaggio ai medici ed infermieri di tutta Italia che in questi lunghi mesi sono stati in prima linea per questa emergenza.

Ed hanno così preso forma due belle statuine che raffigurano i medici e gli infermieri italiani. Non più figure conosciute della politica e dello spettacolo sul nuovo presepe di Napoli ma gli eroi del momento, gente che ogni giorno combatte in prima linea per far si che realmente vada tutto bene. Le statuine saranno esposte nel negozio di Di Virgilio appena a San Gregorio Armeno riapriranno le botteghe e in attesa della riapertura potrete sempre contattarlo in privato sulla pagina facebook per concordare l’acquisto online e la spedizione.

