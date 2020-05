Presepe Napoletano 2020: anche con i Medici e gli Infermieri

Il Maestro Genny Di Virgilio per questo periodo ha realizzato non figure conosciute della politica e dello spettacolo o divi del calcio ma gli eroi del momento, medici e infermieri, gente che ogni giorno combatte in prima linea per far si che realmente vada tutto bene.

Botteghe dei pastori ancora chiuse a Napoli ma il maestro dei presepi Genny Di Virgilio ha realizzato nel suo laboratorio casalingo un personale omaggio ai medici ed infermieri di tutta Italia che in questo periodo sono in prima linea per questa emergenza. Ed hanno così preso forma due belle statuine che raffigurano i medici e gli infermieri italiani.

Non più figure conosciute della politica e dello spettacolo o divi del calcio sul nuovo presepe di Napoli ma gli eroi del momento, gente che ogni giorno combatte in prima linea per far si che realmente vada tutto bene.

Ed il maestro Genny Di Virgilio, in attesa che ripartano le botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli, ha creato il suo personale contributo a questi sanitari in prima linea.

Due le statuine, una di un medico in camice bianco e una di donna vestita da sala operatoria, con in braccio uno stivale che raffigura l’Italia e un tricolore che ne avvolge il corpo.

Le statuine saranno esposte nel negozio di Di Virgilio appena a San Gregorio Armeno riapriranno le botteghe.

