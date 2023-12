A Napoli arriva il ‘Libro Sospeso’: libri gratuiti per chi non può acquistarli

© Foto di Clay Banks su Unsplash

A Napoli arriva il libro sospeso, per donare libri a chi non può permettersi di acquistarli. Il Libro Sospeso a Napoli, un risultato importante per la cultura

Napoli sempre più città della solidarietà: al via l’iniziativa del “libro sospeso” che istituisce questa nuova manifestazione solidale destinata ai giovani di Napoli, di un’età compresa tra i 16 e i 34 anni e che si trovano in condizioni di disagio economico. Dopo il caffè sospeso, oramai noto in tutto il mondo, la bella iniziativa che permette nei bar di pagare due caffè e di consumarne uno solo, lasciando il secondo a chi non può pemetterselo, arriva in città anche il “Libro sospeso”.

Su proposta dell’assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Marciani, la Giunta comunale ha approvato questa nuova manifestazione solidale del «Libro sospeso»: una bella iniziativa che servirà a raccogliere donazioni, nel corso dell’anno, da parte di librerie accreditate di libri che la gente vuole donare che saranno poi distribuiti ad Associazioni attive sul territorio che li destineranno ai giovani di Napoli, di un’età compresa tra i 16 e i 34 anni e che si trovano in condizioni di disagio economico. I giovani napoletani di famiglie meno abbienti potranno così usufruire di libri acquistati e lasciati nelle librerie convenzionate, che li renderanno disponibili per giovani e associazioni cittadine.

A Napoli anche il Giocattolo sospeso

A Napoli c’è anche l’iniziativa del Giocattolo sospeso che permette a chiunque vorrà donare un giocattolo o un libro ai bambini della città e regalare loro un sorriso, di acquistando direttamente presso i negozi aderenti all’iniziativa (l’elenco completo dei negozi) oppure online sulla piattaforma.

Elenco dei negozi aderenti al giocattolo sospeso

