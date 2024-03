Caravaggio a Napoli: “La presa di Cristo” in mostra all’Archivio Storico del Banco di Napoli

Fino al 16 giugno un’altra opera di Caravaggio a Napoli esposta tra i capolavori di Donnaregina. Un quadro stupendo raramente visibile che fu che fu ritrovata nel 1943 nella collezione Ruffo di Calabria

Dal 2 marzo al 16 giugno 2024 un altro capolavoro di Caravaggio potrà essere ammirato nel centro storico di Napoli. Arriva in città presso la Fondazione Banco di Napoli di via dei Tribunali il dipinto “La presa di Cristo” di Michelangelo Merisi da Caravaggio, a cura di Francesco Petrucci e Don Gianni Citro.

Un opera recentemente restaurata esposta solo lo scorso anno a Palazzo Chigi ad Ariccia (Roma) e poi nel 1951 alla storica “Mostra del Caravaggio e dei caravaggeschi”. “La presa di Cristo” è una delle opere più intense e ricche di pathos dell’attività romana di Caravaggio e ne esistono due versioni autografe: quella ora esposta presso la Fondazione Banco di Napoli che fu ritrovata nel 1943 nella collezione Ruffo di Calabria e un’altra della Compagnia dei Gesuiti di Dublino, in deposito presso la National Gallery of Ireland dal 1993.

La mostra nell’Archivio Storico del Banco di Napoli sarà corredata da pannelli didattici che spiegano l’opera, le numerose copie e varianti e una accurata documentazione di tutti i risultati diagnostici realizzati nell’ultimo ventennio.

Esplora l'Eredità di Caravaggio a Napoli: Biglietti per la Mostra

Dal 2 marzo al 16 giugno 2024, avrai l'opportunità unica di ammirare da vicino questa opera intensa e carica di pathos, recentemente restaurata e testimone dell'incomparabile talento dell'artista nella sua fase romana.

Oltre al capolavoro di Caravaggio in mostra anche documenti del pittore del ‘600

Non mancherà anche l’esposizione di tre documenti originali custoditi dall’Archivio Storico del Banco di Napoli, relativi al soggiorno del pittore lombardo a Napoli: la committenza del mercante Nicolò Radolovich al maestro per una pala d’altare (6 ottobre 1606), il pagamento per la realizzazione dell’opera Sette opere di Misericordia (9 gennaio 1607), conservata presso la chiesa del Pio Monte della Misericordia, ed infine un documento dell’11 maggio 1607 relativo alla Flagellazione di Cristo del museo di Capodimonte, un tempo nella chiesa napoletana di San Domenico Maggiore.

Nella zona di esposizione anche spazi multimediali dedicati al Caravaggio, e alle straordinarie scritture dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, recentemente entrato a far parte del patrimonio UNESCO.

L’acquisto del biglietto dà diritto all’accesso all’esposizione, alla visita alla sezione documenti su Caravaggio e al percorso multimediale del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

Nel centro storico di Napoli in mostra anche un altro capolavoro di Caravaggio

Dal 28 febbraio al 31 maggio 2024 la straordinaria opera di Caravaggio, “La Flagellazione di Cristo” di Caravaggio sarà in esposizione al Complesso Monumentale di Donnaregina, il Museo Diocesano di Napoli. La Flagellazione di Cristo è un grande dipinto a olio di Caravaggio, realizzato tra il 1607 ed il 1608 ed è da tutti considerata una delle opere più significative della maturità del grande pittore. In questi giorni è in esposizione a Donnaregina prima di ritornare a Capodimonte , dove si può normalmente ammirare. La Flagellazione di Cristo a Donnaregina

“La presa di Cristo” all’Archivio Storico: prezzi, orari e date

Quando: Dal 2 marzo al 16 giugno 2024

Dal 2 marzo al 16 giugno 2024 Dove: Fondazione Banco di Napoli Via dei Tribunali, 213 – Napoli

Fondazione Banco di Napoli Via dei Tribunali, 213 – Napoli Orari: Dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.15) – Lunedì chiuso.

Dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.15) – Lunedì chiuso. Prezzo biglietto: Intero – 10 € / Ridotto (da 12 a 17 anni e scuole) / 5 € Gratuito (da 0 a 11 anni e disabili con accompagnatore)

Intero – 10 € / Ridotto (da 12 a 17 anni e scuole) / 5 € Gratuito (da 0 a 11 anni e disabili con accompagnatore) Contatti e informazioni: Prenotazione non disponibile.

Prenotazione non disponibile. Fondazione Banco di Napoli – evento ufficiale

I biglietti sono acquistabili online TicketOne o presso la sede della Fondazione TicketOne (link affiliato)

