Maggio della Cultura a Gragnano con oltre 30 eventi per tutto il mese | Programma

Un fitto calendario di appuntamenti per il Maggio della Cultura 2024 con oltre 30 eventi a Gragnano tra arte, lettura, trekking, natura e visite guidate ai luoghi della città e alle sue valli

Fino al 29 maggio 2024 a Gragnano si terrà il Maggio della Cultura una rassegna voluta dal Comune che presenta oltre 30 eventi per tutto il mese e che si concluderà nel weekend del 27/28/29 maggio con il Primo Festival dell’Arte al Borgo di Castello.

A Gragnano per il Maggio della Cultura tanti appuntamenti tra arte, libri, trekking, sport per valorizzare la conoscenza del patrimonio artistico e naturalistico della città, già apprezzata come “città della pasta”.

Tanti eventi per tutto il mese di maggio a Gragnano

Un Maggio della Cultura tra incontri e eventi per scoprire le belle Chiese, i campanili, le tele d’autore, l’architettura e la natura di luoghi che spesso si affollano solo per altri straordinari eventi che riguardano le delizie enogastronomiche della cittadina.

Per il Maggio della Cultura coinvolta l’Amministrazione Comunale, che ha organizzato l’evento, e tante Associazioni del luogo con volontari che amano il territorio.

Maggio della cultura – Programma

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.