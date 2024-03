“Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

ph© Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili

7 itinerari gratuiti con 20 visite guidate in italiano e in inglese per conoscere donne speciali, che hanno operato nel corso dei secoli e in luoghi bellissimi di Napoli tra itinerari affascinanti, spesso inediti

Ritorna a Napoli dall’8 marzo al 6 giugno 2024 Destinazione Donna un bel progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli che prevede 7 itinerari gratuiti con 20 visite guidate in italiano e in inglese studiati dalla professoressa Adriana Valerio. Grande successo anche lo scorso anno per un bell’evento che offre tante visite guidate gratuite per valorizzare e diffondere la cultura delle donne, attraverso la conoscenza di personalità e luoghi significativi della città.

Dall’8 marzo al 6 giugno 2024 a Napoli ci saranno 20 visite guidate gratuite per 7 percorsi in italiano e in inglese alla scoperta di eroine, sante, martiri, benefattrici che hanno fatto la storia in luoghi-simbolo della città. Un evento che ci farà conoscere donne speciali, che hanno operato nel corso dei secoli e in siti diversi a Napoli. Le visite guidate sono gratuite e da non perdere tra tanti itinerari affascinanti, spesso inediti, che lo scorso anno hanno fatto registrare il sold out.

Le visite guidate gratuite previste per i vari itinerari al femminile

ITINERARIO 1 – La carità come cifra del vivere – 8 marzo – 5 aprile – 3 maggio – Partenza da Porta San Gennaro ore 16.00 – Visite guidate: Monastero Cappuccino di Clausura Santa Maria di Gerusalemme – Monastero Santa Maria Regina Coeli – Soggetti femminili: Maria Longo e Giovanna Antida Thouret

ITINERARIO 3 – I figli della Madonna – 9 marzo – 11 marzo – Partenza da via Annunziata 34 – ore 10.00 – visita alla Casa Santa della Nunziata – Soggetti femminili: Sancha d’Aragona, Giovanna I, Margherita di Durazzo, Giovanna II, le balie.

ITINERARIO 5 – L’educazione delle donne – 2 aprile – 7 maggio – 4 Giugno – Partenza da via Costantinopoli – ore 10.00 – Conservatorio di Santa Maria di Costantinopoli – Chiesa e chiostro di Santa Andrea delle Dame – Soggetti femminili: Laura, Giulia, Lucrezia e Claudia Parascandalo

ITINERARIO 7 – Donne della Magna Grecia tra riti, misteri e iniziazioni – 7 aprile – 5 maggio – 2 giugno – Appuntamento presso l'ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli – ore 10.00 – Visita Museo MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Soggetti femminili: profetesse, sibille, sacerdotesse

I partecipanti saranno accompagnati da guide in lingua italiana e inglese e i posti si potranno prenotare on line attraverso i canali social ufficiali Facebook e Instagram di “Destinazione Donna”, mandando un messaggio in posta privata

Per prenotare bisogna scrivere in privato inviando nome, cognome, numero di telefono e specificando a quale itinerario si intende partecipare. Se la prenotazione andrà a buon fine riceverete un messaggio di conferma.

Prenotazioni e informazioni Sito Ufficiale Destinazione Donna

