“Preview Vitigno Italia” al Tramonto nel verde della Villa Floridiana di Napoli

Due serate veramente speciali presso Il Flora Central, il Garden Bar nel cuore della Villa Floridiana, alla scoperta delle eccellenze che verranno presentate nella 3 giorni di Vitigno Italia con la guida di dieci esperti sommelier

Venerdì 31 Maggio e Sabato 1 Giugno 2024, dalle 19:00 alle 24:00, si terrà un evento unico al tramonto nel verde di Villa Floridiana a Napoli. Drop Eventi inaugura la prima di “Preview Vitigno Italia”, due serate con buon vino tra il verde della villa vomerese. In collaborazione con Vitigno Italia, il 31 maggio e il 1 giugno, gli ospiti potranno partecipare a due serate interessanti al di fuori del tradizionale salone del vino per iniziare a conoscere le cantine ed i vini proposti al Vitigno Italia nell’informale serata in Floridiana.

La “Preview di Vitigno Italia” nella Villa Floridiana a Napoli

Le serate speciali si terranno Venerdì 31 Maggio e Sabato 1 Giugno 2024 dalle 19:00 alle 24:00 e ci saranno tantissimi vini da provare. Le eccellenze in degustazione rappresentano territori di spicco, quali il Consorzio Valdobbiadene DOCG, il Consorzio Tutela DOC Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Tutela Vini Roma DOC, per un totale di 50 cantine.

La Preview si terrà presso il Flora Central, un Garden Bar nel cuore della Villa Floridiana, e offrirà la scoperta delle eccellenze presentate nella 3 giorni Vitigno Italia con la guida di dieci esperti sommelier.

Ticket di partecipazione: 25€ comprensivo di 4 Calici e 1 Cuoppo Aperitivo. Ingresso Villa Floridiana da Via Aniello Falcone 171. Napoli

VitignoItalia 2024 a Napoli nei grandi spazi della Stazione Marittima

Da domenica 2 a martedì 4 giugno a Napoli torna VitignoItalia 2024, il grande evento dedicato alle eccellenze enologiche italiane. Il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, punto di riferimento per viticoltori e operatori del settore ma anche per gli appassionati del buon vino italiano si svolgerà nella Stazione Marittima di Napoli, ospitando 2000 etichette e oltre 300 aziende che arriveranno da tutt’Italia e tanto altro.

