Racconti per Ricominciare: il festival di Teatro al Tramonto nei luoghi più belli della Campania

Spettacoli al tramonto a 10 euro per la V edizione il festival di teatro al tramonto che si svolge nei luoghi più suggestivi della Campania e sarà dedicato alla primavera con un omaggio al risveglio della natura, alla voglia di ricominciare, alla bellezza delle differenze.

Dal 16 maggio al 2 giugno 2024, torna Racconti per Ricominciare, il green festival di teatro al tramonto che si svolge da anni nei luoghi più suggestivi della Campania.

Per questa quinta edizione Racconti per Ricominciare presenta 15 spettacoli diversi, nuovi incantevoli percorsi e straordinari interpreti che animeranno il programma di questa nuova edizione. Un cartellone ricco di appuntamenti che si svolgeranno al tramonto all’aperto nei luoghi più belli della Campania e verranno proposti in varie date a un prezzo massimo di 10 euro.

I luoghi straordinari della quinta edizione di Racconti per Ricominciare

Anche quest’anno ville, giardini e palazzi storici campani apriranno le loro porte agli spettacoli ispirandosi, quest’anno alla primavera.

In particolare alcuni dei luoghi del festival saranno a Napoli-Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Ercolano – Villa Campolieto e Parco sul mare di Villa Favorita, a Torre del Greco, Villa delle Ginestre a Vico Equense il Chiostro della SS. Trinità a Sorrento, Villa Fiorentino a Bacoli la Casina Vanvitelliana a Benevento il Mulino Pacifico ed a Caserta il Belvedere di San Leucio

Gli spettacoli della quinta edizione di Racconti per Ricominciare

Ogni spettacolo si terrà al tramonto attorno alle 18,30 – 18,45 su più date, tra il 16 maggio e il 2 giugno 2024 e i ticket di ingresso costano al massimo 10 euro.

Piccoli miracoli e altri tradimenti – di Valeria Parrella con Francesca Muoio, Francesca Piccolo, Antonella Romano, Chiara Vitiello – Villa delle Ginestre, Torre del Greco – Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

– di Valeria Parrella con Francesca Muoio, Francesca Piccolo, Antonella Romano, Chiara Vitiello – Letti disfatti – da Véronique Côté e Steve Gagnon con Francesca Borriero, Carlo Caracciolo, Roberto Ingenito, Sara Missaglia – Villa Bruno, San Giorgio a Cremano – Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

– da Véronique Côté e Steve Gagnon con Francesca Borriero, Carlo Caracciolo, Roberto Ingenito, Sara Missaglia – Atlante di un uomo irrequieto – di Christoph Ransmayr con Paolo Cresta, Carlo Di Maro, Simona Fredella, Rebecca Furfaro – Reggia di Portici – Area Mascabruno – Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

– di Christoph Ransmayr con Paolo Cresta, Carlo Di Maro, Simona Fredella, Rebecca Furfaro – La sottile linea rosa – drammaturgia Ruggero Cappuccio regia Nadia Baldi con Franca Abategiovanni, Antonella Ippolito, Gea Martire, Francesca Morgante, Piera Russo – Parco di Villa Favorita, Ercolano – Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

– drammaturgia Ruggero Cappuccio regia Nadia Baldi con Franca Abategiovanni, Antonella Ippolito, Gea Martire, Francesca Morgante, Piera Russo Lo cunto de li cunti – di Gian Battista Basile con Antimo Casertano, Luigi Credendino, Daniela Ioia, Marco Palmieri – Palazzo Vespoli, Massa Lubrense – Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Il Festival Racconti per Ricominciare è ideato e organizzato da Vesuvioteatro, con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza artistica di Giulio Baffi, direzione organizzativa Geppi Liguoro, Dora De Martino.

Festival Racconti per Ricominciare 2024

