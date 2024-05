Al Maschio Angioino mostra gratuita su Ronnie Cutrone, l’artista della Pop Art che ha lavorato con Andy Warhol

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, una mostra dedicata a Ronnie Cutrone, grande artista della Pop Art statunitense, che fu tra gli animatori della Factory di Andy Warhol e suo assistente per un decennio.

Dal 18 maggio al 4 agosto 2024 nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli una grande mostra gratuita da non perdere, Una retrospettiva dedicata al grande artista della Pop Art statunitense, Ronnie Cutrone scomparso nel 2013, e che fu tra gli animatori della Factory di Andy Warhol e suo assistente per un decennio. La mostra si intitola "Ronnie Cutrone. WHAT A…KRAZY LIFE!" e si potrà visitare gratuitamente dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per la prima volta a Napoli, questa retrospettiva è stata ideata e prodotta da Matteo Lorenzelli per lorenzelli arte, in collaborazione con BlackArt e Black Tarantella e con il Comune di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale.

La mostra, da non perdere, ripercorre l’intera carriera dell’artista newyorkese, tra gli animatori della Factory di Andy Warhol e suo assistente per un decennio. Ed è a cura di Roberto Borghi, Ivan Quaroni, Luca Palermo e Carla Travierso.

Per la prima volta a Napoli una retrospettiva su Ronnie Cutrone

In esposizione ben 24 opere di diversa dimensione realizzate da Ronnie Cutrone, dagli esordi nei primi anni ’80 fino al 2010, da quelle più iconiche, raffiguranti personaggi di fumetti e cartoons, ritagli di pubblicità e continui rimandi alla bandiera americana.

Ronnie Cutrone, nacque a nel 1948 a New York è stato uno degli esponenti più influenti della New Pop Art. Appartenne alla prima generazione di artisti americani la cui educazione visiva si è formò tra televisione, miti di Hollywood, pubblicità, musica rock e mass media.

Poi gli studi alla School of Visual Art di New York dal 1966 al 1970 e il contatto con l’avanguardia artistica newyorkese, lavorando come assistente di Warhol dal 1972 e contribuendo alla realizzazione di molte opere pop dell’epoca. Celebre è la sua partecipazione allo spettacolo “Exploding Plastic Inevitable”, dove ballò sul palco con i Velvet Underground e Nico.

Apertura al pubblico: dal 20 maggio al 4 agosto

Visitabile dal Lunedì al Sabato, ore 10-13 e 14-17.

Ingresso Gratuito

