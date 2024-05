Ritornano i Concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore a Napoli

Ph Facebook Coro della Pietrasanta

Nella chiesa che conserva uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli, si terranno alcuni concerti gratuiti organizzati dalla Società Polifonica della Pietrasanta

Fino al 15 Giugno 2024 ritorna una bella rassegna musicale gratuita Napoli nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo con tre concerti in programma, a cura della Società Polifonica della Pietrasanta.

La rassegna, dal titolo Di Laude, Canti d’Amor e Contrappunti, ritorna dopo il successo dello scorso anno ed è dedicata ai vari generi della musica vocale tra musica contemporanea e musica rinascimentale. Un programma interessante, che propone tre concerti gratuiti che animeranno la basilica situata a pochi passi dal Duomo napoletano. La Società Polifonica della Pietrasanta ha recentemente organizzato un bellissimo concerto, sempre gratuito, presso la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli dal titolo ”La bellezza contro la violenza – Per Giovanbattista”.

La straordinaria Basilica Monumentale di San Giorgio Maggiore a via Duomo

Un evento ad accesso libero fino ad esaurimento organizzato dalla Società Polifonica della Pietrasanta, che vuole anche valorizzare uno dei siti più interessanti della Napoli antica, quale è appunto la Basilica di S. Giorgio, costruita a partire dal IV secolo d. C. e ricca di tesori di inestimabile valore.

La monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli si trova a via Duomo, all’inizio di Forcella, e racchiude anche un segreto particolarissimo: è, infatti, famosa per lo straordinario quadro di Aniello Falcone “nascosto” sotto un altro quadro, una delle meraviglie di Napoli che può essere ammirato da tutti i visitatori “spostando”, con una grossa corda il quadro che ricopre la straordinaria opera di Aniello Falcone.

Nella piazzetta della chiesa di San Giorgio Maggiore anche l’enorme murales dedicato a San Gennaro, la bella opera di Jorit il grande street artist napoletano.

I concerti gratuiti della rassegna Di Laude, Canti d’Amor e Contrappunti

Il programma dei tre concerti della rassegna 2024 è il seguente e tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Già svolto con grande successo di pubblico il primo, Restò la Luna: da non perdere gli altri due.

Di Laude, Canti d’Amor e Contrappunti – Architetture sonore in San Giorgio Maggiore

15 maggio 2024 – ore 20,00 – Restò la Luna – Coro della Pietrasanta – direttore Rosario Peluso

31 Maggio 2024 – ore 20,00 – L’ultimo dì de maggio – Ensemble Vocale La Vaga Aurora – Direttore Rosario Peluso

15 Giugno 2024 – ore 20,00 – Ghirlande Rinascimentali – Ensemble Anemos – Direttrice Concetta Pellegrino – Complesso Vocale Accordi – Direttore Biagio Terracciano

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Maggiori informazioni – Associazione culturale Società Polifonica della Pietrasanta – Info: 338 3983307 – 339/4309905

