Concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore a Napoli

Nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli, si terranno alcuni concerti gratuiti organizzati dalla Società Polifonica della Pietrasanta

Dal 21 Aprile al 9 Giugno 2023 una bella rassegna musicale gratuita si terrà a Napoli nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo con quattro concerti in programma, a cura della Società Polifonica della Pietrasanta.

La rassegna, dal titolo Di Laude, Canti d’Amor e Contrappunti, è dedicata ai vari generi della musica vocale rappresentati nelle sue varie declinazioni. Un vasto programma, che si compone di quattro diversi concerti gratuiti dedicati alla musica antica, barocca e moderna e ai canti del mediterraneo, che animerà la basilica situata a pochi passi dal Duomo napoletano .

La straordinaria Basilica Monumentale di San Giorgio Maggiore a via Duomo

Un evento ad accesso libero fino ad esaurimento organizzato dalla Società Polifonica della Pietrasanta, che vuole anche valorizzare uno dei siti più interessanti della Napoli antica, quale è appunto la Basilica di S. Giorgio, costruita a partire dal IV secolo d. C. e ricca di tesori di inestimabile valore

La monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli si trova a via Duomo, all’inizio di Forcella, e racchiude anche un segreto particolarissimo: è, infatti, famosa per lo straordinario quadro di Aniello Falcone “nascosto” sotto un altro quadro, una delle meraviglie di Napoli che può essere ammirato da tutti i visitatori “spostando”, con una grossa corda il quadro che ricopre la straordinaria opera di Aniello Falcone.

Nella piazzetta della chiesa di San Giorgio Maggiore anche l’enorme murales dedicato a San Gennaro, la bella opera di Jorit il grande street artist napoletano.

I concerti gratuiti della rassegna Di Laude, Canti d’Amor e Contrappunti

Il programma dei quattro concerti della rassegna è il seguente e tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

21 Aprile – ore 20,00 – Era il Bel Viso Suo – Itinerario musical letterario tra villanelle e madrigali – Ensemble vocale La Vaga Aurora – Direttore Rosario Peluso

20 Maggio – ore 20,00 – Ingrato Amore – Crudeli avversità e languidi tormenti narrati attraverso la musica a cavallo tra Sei e Settecento – Aurelio Schiavoni – controtenore, Marco Palumbo – clavicembalo

24 Maggio – ore 20,00 – Cantar l’Alma ed il Core – Polifonie sacre e profane dal ‘700 ai nostri giorni – Coro della Pietrasanta – Direttore Rosario Peluso

9 Giugno – ore 20,00 – Yo Soy la Locura – Esaltazioni mistiche e terrene dei popoli del sud – Ensemble Chorafonia

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Maggiori informazioni – Associazione culturale Società Polifonica della Pietrasanta – Info: 338 3983307 – 339/4309905

