Il Maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro

Più di 1500 prodotti no food a un prezzo inferiore a 1 euro nel punto vendita della catena Action che ha aperto ad Arzano, vicino Napoli

Il nuovo Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro ha aperto ad Arzano vicino Napoli in via Atellana. Nel nuovo store migliaia di prodotti no food di cui più di 1.500 hanno un prezzo inferiore a 1 euro e il prezzo medio di tutti i prodotti è inferiore a 2 euro.

Da Action si trovano circa 6.000 prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche, dai giocattoli al fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage al prezzo più basso possibile. Inoltre la catena Action offrirà un assortimento in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana.

Un grande Maxi Store di quasi 1200 Mq di superfice di vendita vicino Napoli

Il Maxi Store Action di Napoli Arzano sarà gestito da uno staff di 20 dipendenti, si trova in via Atellana 60 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00. Disponibile un comodo parcheggio e 6.000 prodotti al prezzo più basso possibile.

Action è una società fondata più di 30 anni fa in Olanda ed ha oltre 2500 negozi in Europa e più di 40 in Italia e l’unico al Sud è a Napoli ad Arzano in via Atellana 60.

