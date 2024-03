Tolkien in mostra a Palazzo Reale di Napoli: un viaggio alla scoperta dell’autore di LOTR

Tolkien in mostra a Napoli

Arriva a Napoli la prima tappa italiana della Mostra itinerante su John Ronald Reuel Tolkien lo scrittore britannico, importante studioso della lingua inglese antica e conosciuto in tutto il mondo per aver scritto Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Il Silmarillion

Sarà a Palazzo Reale di Napoli dal 16 marzo al 2 luglio 2024 la grande mostra su Tolkien lo scrittore britannico noto nel mondo per i suoi capolavori come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Il Silmarillion. La mostra si chiama “Tolkien. uomo, professore, autore”.

Dopo l’importante esposizione iniziale a Roma, realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di J.R.R. Tolkien, la prima mostra in Italia sullo scrittore diventa itinerante e giunge subito a Napoli, a Palazzo Reale, che sarà la prima tappa di questo giro per l’Italia. Per l’occasione Palazzo Reale aprirà dei nuovi importanti spazi espositivi, da poco rinnovati, le Sale Belvedere, andando ad arricchire il panorama dell’offerta culturale di Napoli e del suo Palazzo Reale. Un’occasione straordinaria per celebrare il genio letterario di Tolkien in uno scenario affascinante e prestigioso.

Una mostra promossa dal Ministero della Cultura e dall’Università di Oxford

La mostra promossa dal Ministero della Cultura e dall’Università di Oxford dopo la sosta a Roma per i 50 anni dalla scomparsa dell’autore arriva a Napoli a settant’anni dalla pubblicazione del “Il signore degli Anelli”.

John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo, è stato uno degli autori più letti del pianeta e la mostra ci darà la possibilità di una splendida immersione nell’universo da lui creato.

L’articolato percorso espositivo presenta infatti tantissimi manoscritti autografi, lettere, memorabilia, fotografie e opere d’arte ispirate alle visioni letterarie di un autore unico e poliedrico. Uomo del suo tempo, romanziere, linguista e filologo, il Professore di Oxford viene raccontato nella sua complessità artistica e umana.

Tolkien. uomo, professore, autore a Palazzo Reale di Napoli

Quando : La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 marzo al 2 luglio 2024

: La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 marzo al 2 luglio 2024 Orari: 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) – Mercoledì chiusura settimanale

9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) – Mercoledì chiusura settimanale Biglietto mostra Tolkien e Museo (10,00 euro intero; 2,00 euro ridotto. Gratuità secondo legge);

(10,00 euro intero; 2,00 euro ridotto. Gratuità secondo legge); Biglietto solo per la mostra Tolkien (8,00 intero; 2,00 euro ridotto. Gratuità secondo legge).

(8,00 intero; 2,00 euro ridotto. Gratuità secondo legge). Accesso gratuito durante l’iniziativa #domenicalmuseo, ogni prima domenica del mese

Maggiori informazioni – Palazzo Reale evento ufficiale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.