23 concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Riprende per il 2024 la stagione dei concerti gratuiti che si terranno nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli: il programma degli eventi da marzo a giugno 2024

Nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli inizia la rassegna “I concerti del Conservatorio 2024”, che presenta tanti interessanti concerti gratuiti nella splendida Sala Scarlatti.

Completata con grande successo la stagione autunnale venerdì 1 marzo 2024 inizia la nuova stagione con Violoncelliade! di Luca Signorini e con i violoncellisti del Conservatorio San Pietro a Majella con un programma che comprende brani come Bach’s distant home Fewpages, Ihe black crying of Eurydice Children’s Old Telegraph Vivaldi Concerto, Il cigno, Strange Mexican Servais Doxy cello, Flat Street e Surdato nnammurato.

Anche un’altra rassegna gratuita nel Conservatorio napoletano

Fino al 1 giugno 2024 anche un’altra rassegna gratuita con tanti interventi musicali e incontri con gli autori ad ingresso libero al Conservatorio San Pietro a Majella Parliamo di Musica

Per quanto riguarda la nuova rassegna di concerti ci saranno 23 appuntamenti dal 1 marzo al 28 giugno 2024 con tanti bravi musicisti ed interpreti con concerti che si terranno quasi sempre di venerdì alle 18. Tutti gli appuntamenti della rassegna “I concerti del Conservatorio 2023” si svolgeranno nella sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella e sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il calendario completo della rassegna e maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e si potranno scaricare alla fine del post.

Programma dei concerti gratuiti a San Pietro a Majella – Marzo-Giugno 2024

venerdì 1 marzo – Violoncelliade! di Luca Signorini – Con i violoncellisti del Conservatorio San Pietro a Majella

venerdì 8 marzo – Beethoven – Koussevitzky – 100 anni di storia – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella contrabbasso Ermanno Calzolari | direttore Giorgio Proietti

venerdì 15 marzo – Quattro secoli di rarità per ensemble di fiati clarinetto Giampietro Giumento | corno Angelo Agostini, fagotto Andrea Corsi | direttore Antonio Fraioli con la partecipazione degli allievi della classe di Musica d’insieme per fiati

giovedì 21 marzo – Early Music Day – Orchestra barocca del Conservatorio San Pietro a Majella

venerdì 22 marzo -Confronti musicali contemporanei – In memoria di Ryüichi Sakamoto – pianoforte Simonetta Tancredi

mercoledì 27 marzo – Dua Sicilia Sax Ensemble: in viaggio con M. Sax a cura di Gianfranco Brundo | direttore Lorenzo Giuseppe Lima

venerdì 5 aprile – Eolian Trio – clarinetto Carmelo Dell’Acqua, violoncello Francesca Taviani, pianoforte Graziella Concas

venerdì 12 aprile – Anima tedesca e spirito latino – I solisti del San Pietro a Majella flauto Salvatore Lombardi, oboe Umberto D’Angelo, clarinetto Giampiero Giumento, corno Angelo Agostini, fagotto Andrea Corsi, pianoforte Salvatore Biancardi

venerdi 19 aprile – Sacrum et profanum – pagine tra il divino e l’umano – Coro di Voci Bianche ed Ensemble di fisarmoniche a cura di Francesco Gesualdi

venerdì 26 aprile – Concerto italiano – flauto Salvatore Lombardi, pianoforte Amedeo Salvato

lunedì 29 aprile – Mozart a Napoli – Il primo viaggio in Italia del giovane Amadeus e le sinfonie giovanili a cura di Marco Piantoni direttore Marco Mencoboni in collaborazione con il coordinamento di musica antica dei Conservatori – San Pietro a Majella di Napoli e L. Refice di Frosinone

venerdì 3 maggio – Histoire du Soldat di Igor Strawinski voce recitante Peppe Servillo – direttore Antonio Maione – Ensemble strumentale San Pietro a Majella – violino Francesco Solombrino, contrabbasso Ermanno Calzolari, clarinetto Giampiero Giumento, fagotto Andrea Corsi, tromba da definire, trombone Nicola Ferro, percussioni Tonino Romano

martedì 7 maggio – Poetiche a confronto: Napoli e Sicilia nel repertorio originale per mandolino – mandolino Emanuele Auricchio, chitarra Gian Piero Bencivenga, mandola Marco Dell’Aversana, mandoloncello Fabio Menditto, mandolino Mattia Raimo

venerdì 10 maggio – I paesaggi sonori di OEOAS, Orchestra Elettroacustica Officine Arti Soniche (OEOAS)

venerdì 17 maggio – Mozart e il suo doppio – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella – pianoforte Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, direttore Giuseppe De Fusco

martedì 21 maggio – Musical! – Ensemble strumentale San Pietro a Majella – voce solista Marina Bruno, ideazione e pianoforte Giuseppe Di Capua, elaborazioni musicali Mimmo Napolitano

venerdì 24 maggio – Il concerto da Napoli a New York – Grande Ensemble di Sassofoni del Conservatorio San Pietro a Majella – direttore Francesco Salime

venerdì 31 maggio – Note dell’anima: Bartók, Chopin e Cajkovskij – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella – pianoforte Lino Costagliola, direttore Stefania Rinaldi

martedì 4 giugno – Surreale – di Paolo Tortiglione – per Sax, Voce, Percussioni, Elettronica, Computer Graphics e cinque Danzatori – sax baritono, tenore e contralto Francesco Salime, voce Emilia Zamuner, percussioni Irene Coppola, direzione e sincronizzazione Giuseppe di Maio, coreografia Roberto Altamura, Danzatori della Compagnia di Danza “Milano Contemporary Ballet”

venerdì 7 giugno – Le forme dei sentimenti – pianoforte Paola Volpe, violoncello Luca Signorini

venerdì 14 giugno – Martucci torna a casa – esecuzione della Messa di Gloria “fatta nel Real Collegio di Musica in Napoli 1871” – Orchestra e coro maschile del Conservatorio San Pietro a Majella maestro del coro Virgilio Agresti – direttore Leonardo Quadrini

venerdi 21 giugno – Festa della Musica – Grande orchestra sinfonica della classe di Esercitazioni Orchestrali – direttore Leonardo Quadrini

venerdì 28 giugno – Jommelli ritrovato nel 250° della morte – regia Maria Luisa Bigai

Maggiori informazioni – Programma ufficiale – Conservatorio di San Pietro a Majella

