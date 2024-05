A Napoli visite guidate alla Chiesa di San Giuseppe dei Nudi e alla famosa “Mazzarella”

Ph Facebook San Giuseppe dei Nudi

Per il Maggio dei Monumenti si potrà visitare anche la famosa “Mazzarella” di San Giuseppe durante le visite previste al Complesso Monumentale di San Giuseppe dei Nudi a Napoli

Dal 3 al 31 maggio 2024 si terranno a Napoli delle nuove ed interessanti visite guidate al Museo, Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera del Vestire i Nudi a cura della Fondazione “San Giuseppe dei Nudi” in cui si potrà conoscere la particolare Chiesa di San Giuseppe dei Nudi e vedere anche la famosa Reliquia del Bastone di San Giuseppe (La Mazzarella), in possesso dell’Arciconfraternita.

Le visite sono organizzate nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2024 e si chiamano “Le Acque di San Giuseppe dei Nudi”. Un ciclo di otto visite guidate che si terranno dal 3 maggio al 2 giugno 2024. Con la visita si potrà vedere anche una mostra fotografica all’interno dell’omonimo Complesso Monumentale, sito in via San Giuseppe dei Nudi, 72 per far approfondire il legame esistente fra l’Arciconfraternita di San Giuseppe dei Nudi ed il tema dell’acqua, non però del mare ma delle fontane della città di Napoli.

Le visite si terranno ogni settimana nel mese di maggio e, nei giorni previsti, verranno organizzate due visite guidate, una di mattina ed una di pomeriggio. Le visite saranno della durata di circa un’ora, in cui verrà illustrata ai visitatori la storia della Fondazione e dei suoi locali e sarà anche possibile visionare anche la famosa Reliquia del Bastone di San Giuseppe (La Mazzarella), in possesso dell’Arciconfraternita. Si potrà anche visitare la piccola mostra fotografica all’interno dei locali della sacrestia della Chiesa. Il Museo, Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera del Vestire i Nudi si trova in via San Giuseppe dei Nudi, 72 a Napoli.

Venerdì 3 Maggio dalle ore 11 alle ore 13

Venerdì 10 Maggio dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 17:30

Giovedì 16 Maggio dalle ore 16 alle ore 17:30

Sabato 18 Maggio dalle ore 11 alle ore 13

Venerdì 24 Maggio dalle ore 11 alle ore 13

Giovedì 30 Maggio dalle ore 16 alle ore 17:30

Venerdì 31 Maggio dalle ore 11 alle ore 13

Le visite guidate comprenderanno la Chiesa, la Sagrestia e l’Hortus Conclusus, restaurato nel 2021 dall’architetto Davide Vargas. Per l’occasione sarà esposta all’interno della chiesa la Reliquia di San Giuseppe, conservata presso l’Arciconfraternita e rappresentante il gioiello della collezione.

Dove: Museo, Real Monte ed Arciconfraternita di San Giuseppe dell'Opera del Vestire i Nudi, Via San Giuseppe dei Nudi, 72, Napoli

Biglietti: 8€ a persona – Prenotazione obbligatoria a loscrignodinapoli@gmail.com o 392 097 4865

