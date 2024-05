Ritornano i viaggi con l’Archeotreno: in treno storico da Napoli Centrale ai tesori di Paestum

Ripartono i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno in treno storico dal centro di Napoli fino a Paestum celebre soprattutto per i templi dorici che testimoniano la sua origine greca. In splendidi treni d’epoca per raggiungere una delle località archeologiche più belle della Campania

Ritorna in Campania l’Archeotreno, il treno storico che ci consentirà di andare comodamente dal centro di Napoli all’area archeologica di Paestum, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità.

Quelli dell’Archeotreno Campania sono viaggi per tutta la famiglia, a bordo di un treno storico conle Centoporte, le carrozze degli anni ’30, Carrozze Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio che per l’occasione verranno trainate da una locomotiva elettrica degli anni ’60 in livrea d’origine.

Dopo la partenza e un primo breve stop a Pietrarsa, sede del Museo Nazionale Ferroviario, l’Archeotreno prosegue poi per il Cilento, dove si trova il sito archeologico di Paestum celebre soprattutto per i templi dorici che testimoniano la sua origine greca. La città nasce infatti alla fine del VII sec a.C. come Poseidonia, uno dei principali centri commerciali della Magna Grecia.

Scegliendo il treno storico si potrà arrivare ai siti archeologici gustando ogni momento del viaggio e ammirando il panorama che sfila placido davanti ai nostri occhi.

L’Archeotreno Campania: calendario viaggi 2024

Al momento le partenze dell’Archeotreno previste per il 2024 sono le seguenti:

26 maggio 2024

2 giugno 2024

Orari e fermate nei giorni dei viaggi

Nei giorni dei viaggi gli orari e le fermate sono le seguenti suddivise per la corsa di andata e quella di ritorno:

Corsa di andata

Napoli Centrale – 8,25 (partenza)

Pietrarsa – 8,40

Salerno – 9,39

Battipaglia – 9,56

Paestum – 10,17

Corsa di ritorno

Paestum – 17.12

Battipaglia – 17.38

Salerno – 17,57

Pietrarsa – 18,50

Napoli Centrale – 19.10 (arrivo)

Archeotreno Campania: Tariffe e biglietti

Il biglietto del viaggio dell“Archeotreno Campania” prevede la corsa di andata e ritorno in treno storico:

Adulto, € 9,90 a tratta o andata e ritorno € 19,80

Ragazzo € 95 a tratta o andata e ritorno € 9,90

La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti. E’ prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali

Come acquistare i biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito, presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.Verificate sempre sul sito ufficiale eventuali cambiamenti di orari e altro.

