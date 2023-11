Cineforum Arci Movie Napoli: 25 Film Imperdibili a 2 Euro ed incontri con registi ed attori

Al via la stagione del Cineforum di Arci Movie di Napoli con “Rapito” di Marco Bellocchio e con in sala il Sindaco Manfredi e l’attore Russo Alesi. Ben 25 film a soli 2 euro a film con un abbonamento

Inizia il giorno 7 novembre 2023 con “Rapito” di Marco Bellocchio lo “storico” Cineforum di Arci Movie a Napoli: il film sarà riproposto anche il giorno 8 novembre alle ore 18 alla presenza del Sindaco Manfredi e poi alle ore 21 con la presenza dell’attore Russo Alesi.

Il film di Marco Bellocchio è il primo dei venticinque film che Arci Movie propone al cinema Pierrot, in via De Meis, in una sala completamente ristrutturata e più accogliente, per un cineforum con grandi film e la presenza di registi, attori, autori e altri protagonisti del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura.

Quest’anno l’abbonamento al Cineforum 2023/2024 di Arci Movie costa 50 euro per ben 25 film e ci sarà anche l’ingresso gratuito alle iniziative promosse dalla rete nazionale Arci che apre le porte della Mediateca ‘Il Monello’ attraverso il prestito di oltre settemila film. È possibile aderire alla rassegna presso il cinema Pierrot (via De Meis 58) oppure raggiungendo l’associazione Arci Movie (in via De Meis 221) dalle ore 10 alle 13 dal lunedì al venerdì. Per informazioni è possibile chiamare o mandare whatsapp al 3346895990, mandare una e-mail a info@arcimovie.it o visitare il sito web

Il programma del Cineforum 2023/2024 di Arci Movie

La rassegna del Cineforum di Arci Movie giunge alla XXXII edizione e prevede la proiezione di 25 film arricchiti dalla presenza in sala di registi e attori. Il cineforum si svolge al Cinema Pierrot di Ponticelli Via De Meis 58 a Napoli in una sala completamente ristrutturata il martedì e il mercoledì alle ore 18.00 e 21.00. Il costo della tessera di abbonamento al Cineforum è di 50 euro per 25 film. I primi 15 film in programmazione sono i seguenti:

Rapito – 7 e 8 novembre 2023 | 18.00 e 21.00

Mixed by Erry – 14 e 15 novembre 2023 | 18.00 e 21.00

L’ultima notte di Amore – 21 e 22 novembre 2023 | 18.00 e 21.00

Mission: Impossible – Dead Reckoning parte prima – 28 e 29 novembre 2023 | 18.00 e 21.00

Non così vicino – 5 e 6 dicembre 2023 | 18.00 e 21.00

Mon Crime – La colpevole sono io – 12 e 13 dicembre 2023 | 18.00 e 21.00

Stranizza d’amuri – 19 e 20 dicembre 2023 | 18.00 e 21.00

Quando – 9 e 10 gennaio 2024 | 18.00 e 21.00

Il sol dell’avvenire – 16 e 17 gennaio 2024 | 18.00 e 21.00

Mia – 23 e 24 gennaio 2023 | 18.00 e 21.00

Resistance – La voce del silenzio – 30 e 31 gennaio 2024 | 18.00 e 21.00

Till – Il coraggio di una madre – 6 e 7 febbraio 2024 | 18.00 e 21.00

Jeanne du Barry – La favorita del re – 13 e 14 febbraio 2024 | 18.00 e 21.00

Il più bel secolo della mia vita – 20 e 21 febbraio 2024 | 18.00 e 21.00

Assassinio a Venezia – 27 e 28 febbraio 2024 | 18.00 e 21.00

