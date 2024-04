Le Fiabe di Primavera ritornano nel Real Orto Botanico di Napoli

Anche quest’anno ritornano le Fiabe di primavera all’Orto Botanico di Napoli, spettacoli che propongono interessanti produzioni teatrali per l’infanzia e per tutta la famiglia tra le bellezze dell’Orto Botanico

Anche quest’anno fino al 2 giugno 2024 si terranno le rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli con la rassegna “Fiabe di Primavera” proposta da anni, e con successo, dall’Associazione I Teatrini. e dall’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Ben 28 edizioni per questo evento che si svolge nei fine settimana e che consente a tutte le famiglie con bambini di partecipare ad uno spettacolo teatrale, ideato e rappresentato per i più piccoli ma che piace anche ai grandi. Un’ora e mezza piacevolissima nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli all’aria aperta ed a contatto con la natura.

Il programma delle Fiabe di Primavera 2024 a Napoli

Anche quest’anno cinque titoli per altrettanti spettacoli che la scrittrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti più celebri ed amati della letteratura universale per l’infanzia. Non mancheranno “Senza Gatto né stivali” tratto dalle opere di Perrault e poi “Come Alice..” ispirato dal capolavoro di Lewis Carrol, “Le favole della saggezza” che segue antiche fiabe di Esopo, Fedro e La Fontaine e ancora il “Nel regno di OZ” che guarda al lavoro di Lyman Frank Baum e infine “Storia di un albero e di un bambino” ispirata ad un racconto illustrato di Shel Silverstein.

Tutti i titoli saranno presentati nello splendido Orto Botanico di Napoli.

“Fiabe di Primavera” 2024 nel Real Orto Botanico

“Senza gatto né stivali” – età consigliata 3-10 anni

16-17 marzo – ore 11

23-24 marzo – ore 11

6-7 aprile – ore 11

“Come Alice…” – età consigliata 5-10 anni

13-14 aprile – ore 11

20-21 aprile – ore 11

27-28 aprile – ore 11

“Le favole della saggezza” – età consigliata 5-10 anni

4-5 maggio – ore 11 e ore 17 (in occasione di Planta 2024)

12-19-26 – maggio ore 11

“Nel regno di Oz” – età consigliata 5/10 anni

11-18-25 maggio – ore 11

1 giugno – ore 11

“Storia di un albero e di un bambino“ – età consigliata 5/10 anni

1 – 2 giugno – ore 11

Gli spettacoli sono a cura della compagnia I Teatrini, fondata nel 1991 a Napoli che lavora in città e sul territorio nazionale con produzioni e promozioni teatrale per l’infanzia e che è anche riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le realtà nazionali che operano nel settore.

Fiabe di Primavera: prezzi, orari e date

Quando: weekend e giorni indicati fino al 2 giugno 2024

weekend e giorni indicati fino al 2 giugno 2024 Dove: Orto Botanico di Napoli via Foria 223 Napoli

Orto Botanico di Napoli via Foria 223 Napoli Prezzo biglietto: 9 euro adulti e bambini

euro adulti e bambini Contatti e informazioni : Prenotazione obbligatoria tel. 081 033 06 19 – 327 07 95 871 (anche whatsapp)

: Prenotazione obbligatoria tel. 081 033 06 19 – 327 07 95 871 (anche whatsapp) Sito ufficiale – I Teatrini

