Dove fare il bagno in Campania: le 20 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2024

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque con ben 20 località che hanno conquistato l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente

Anche per il 2024 la Campania è sempre al terzo posto in Italia per l’assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione e danno un vero a proprio “sigillo di qualità” ai nostri mari e alle belle località costiere italiane.

Dopo la Liguria, prima, e la Puglia seconda in Italia, in terza posizione troviamo quest’anno la Campania, con 20 Bandiere a pari merito con la Calabria.

La situazione in Campania, la terza Regione italiana premiata 2024

Quest’anno la Campania ha mantenuto il terzo posto che deteneva lo scorso anno in classifica, ma ha aumentato le sue bandiere blu raggiungendo la quota 20 con una importante novità: c’è la new entry del litorale casertano con la spiaggia di Cellole, a Baia Domizia nel Casertano.

Una bella novità dopo che per anni le spiagge e le località che hanno conquistano le Bandiere Blu erano solo in Provincia di Napoli e in Provincia di Salerno sempre con ottimi risultati per qualità delle acque che come organizzazione dei servizi.

Le spiagge Bandiera Blu 2024 della Campania

Provincia di Caserta

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia sud

Provincia di Napoli

Anacapri – Gradola (Grotta Azzurra), Faro Punta Carena

Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

Piano di Sorrento – Marina di Cassano

Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico

Sorrento – Puolo, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

Provincia di Salerno

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella

Vibonati – Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Montecorice – Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Capaccio Paestum – Villaggio Merola/Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

Agropoli – Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, Licina

Ascea – Torre del Telegrafo, Piana di Velia, Marina di Ascea

Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Ispani – Capitello

Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella /Baia del Buon Dormire

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Castellabate – Baia Ogliastro, Punta Inferno, Pozzillo – San Marco, Marina Piccola, Lago Tresino

Gli approdi in Campania che hanno avuto la “Bandiera Blu”

Sudcantieri (Pozzuoli);

Yachting Santa Margherita (Procida);

porto turistico di Capri (Capri);

Marina D’Arechi (Salerno);

Porto turistico di Agropoli (Agropoli);

Marina di Acciaroli (Pollica);

Porto turistico di Palinuro (Centola)

San Domenico – Porto di Camerota (Marina di Camerota).

