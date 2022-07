Spiagge Libere a Posillipo: come prenotarsi per la spiaggia delle Monache e quelle vicino Palazzo Donn’Anna

© Francesco Moggio - mojofrancesco (IG)

Bagno gratis a Posillipo a Napoli sulla bella spiaggia delle Monache una spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 400 persone al giorno e poi anche spazi in altre due piccole spiagge libere sempre vicino a Palazzo Donn’Anna a Posillipo

Disponibile anche quest’anno un’app per prenotare l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera di Posillipo a Napoli come la spiaggia delle Monache, riaperta l’anno scorso e alcuni tratti vicini al Bagno Ideal e allo storico Bagno Elena.

Ingressi limitati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico con accessi prenotabili, anche quest’anno online, per accedere in maniera sicura a queste spiagge libere di Posillipo.

Disponibili 400 posti al giorno dalle 8,30 alle 17,30 per la spiaggia delle Monache, e altri pochi posti in quelle libere vicine al Bagno Ideal e Bagno Elena, con le seguenti modalità di accesso:

Spiaggia delle Monache , unitamente a tratto di spiaggia pubblica ricompresa tra Palazzo Donn’Anna e Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena: l’accesso giornaliero è consentito in un’unica fascia oraria 8.30-17.30 nel numero massimo di 400 persone . E’ possibile la prenotazione alle predette spiagge, secondo sistema digitale su Lidoo collegandosi al link specifico , dove in tempo reale potrà conoscersi la capienza disponibile delle spiagge alla data prescelta.

, unitamente a tratto di spiaggia pubblica ricompresa tra Palazzo Donn’Anna e Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena: . E’ possibile la prenotazione alle predette spiagge, secondo sistema digitale , dove in tempo reale potrà conoscersi la capienza disponibile delle spiagge alla data prescelta. Spiaggia ricompresa tra palazzo Donn’Anna e Bagno Ideal: l’accesso giornaliero è consentito in un’unica fascia oraria 8.30-17:30 nel numero massimo 24 persone, di cui n. 12 accessi saranno garantiti attraverso il “Bagno Ideal” e n. 12 accessi attraverso il “Bagno Elena” con ingresso da via Posillipo 12 e via Sermoneta 19. E’ possibile la prenotazione alle predette spiagge, secondo sistema digitale su Lidoo collegandosi al link specifico dove in tempo reale potrà conoscersi la capienza disponibile delle spiagge alla data prescelta.

Il sistema chiederà nome, cognome, telefono e email rilasciando il numero di accesso.

Attenzione perché l’ingresso alle predette spiagge pubbliche è consentito ai maggiorenni. I minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto. Ai fini del rispetto delle modalità fissate, il personale dei lidi potrà all’occorrenza procedere all’identificazione delle persone per conoscerne l’età anagrafica.

Regole di tutela ambientale per l’utilizzo delle spiagge libere

E’ assolutamente vietato abbandonare sulle spiagge qualsiasi tipo di rifiuto. Eventuali rifiuti prodotti durante la permanenza in spiaggia vanno riportati con sé e depositati differenziati negli appositi contenitori sulla strada carrabile;

E’ raccomandato di evitare di introdurre sulle spiagge vuoti a perdere in plastica;

E’ raccomandato ai fumatori di portare con sé un portacicche tascabile.

Il mancato rispetto delle regole comporta la segnalazione alle autorità competenti, oltre all’impossibilità di poter accedere alle spiagge.

Da segnalare che l’accesso al portale Lidoo.it è stato messo a disposizione gratuitamente del Comune e dei cittadini.

