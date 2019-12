100 Eventi e Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 27 al 29 dicembre 2019

Più di 100 eventi e cose da fare a Napoli e dintorni nel prossimo fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 dicembre 2019

Weekend da non perdere a Napoli e nelle vicinanze sempre con tanti eventi interessanti tra spettacoli, mostre, musica, teatro, sagre e manifestazioni. Ecco una sintesi degli eventi in programma dal 27 al 29 dicembre 2019.

Gli eventi sono raggruppati per paragrafi: troverete prima gli eventi in città poi quelli nelle vicinanze di Napoli e non manca anche un focus dedicato alle principali mostre in città.

GLI EVENTI DA NON PERDERE NEL WEEKEND A NAPOLI

Visita teatralizzata gratuita a Palazzo San Giacomo a Napoli

Sabato 28 dicembre 2019 sarà possibile effettuare una bella visita teatralizzata serale e gratuita, cui parteciperanno tanti attori, e che ci permetterà di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio. Tante altre date disponibili. Visita teatralizzata a Palazzo San Giacomo

La Sagra della Zeppola 2019 a Positano

Sabato 28 e domenica 29 Dicembre 2019 si terrà l’oramai tradizionale appuntamento sulla Spiaggia Grande di Positano con la XXXVIII edizione della Sagra della Zeppola. Due giorni dedicati al divertimento e al buon cibo della nostra terra. La Sagra della Zeppola 2019 a Positano

Concerti gratuiti a Napoli nella settimana di Natale 2019

Anche nella settimana del Natale 2019, e fino al 29 dicembre, si terranno tanti spettacoli natalizi e concerti di musica classica nelle chiese e nei luoghi più belli di Napoli tutti gratuiti o a pochi euro. Concerti gratuiti a Napoli.

PizzArt Happening nelle Scuderie di Villa Favorita ad Ercolano

Serata speciale Venerdì 27 dicembre 2019 nelle Scuderie di Villa Favorita ad Ercolano dove ritorna PizzArt Happening. Un vero e proprio format esperienziale tra Arte e Gusto tra le pizze di Salvo e performance di danza a led con anche tanta buona musica, il live painting e delle mostre. PizzArt Happening

Al Cimitero delle Fontanelle“Fontanelle Experience”

Domenica 29 dicembre al Cimitero delle Fontanelle si terrà “Fontanelle Experience”, performance di violino, danza e Live Painting – biglietto 5 Euro – Fontanelle Experience

Capodanno 2020 sul mare di Posillipo nell’incantevole Baia delle Rocce Verdi

Grande serata di fine anno nell’incantevole cornice di Villa Fattorusso a Napoli, nella baia delle Rocce Verdi di Posillipo, per un Capodanno di eccellenza Martedì 31 dicembre 2019 un’esclusiva e raffinata serata di gala si terrà presso la splendida Villa Fattorusso con una cena per i palati più fini e un live show ci accompagnerà fino alla mezzanotte. Poi i fuochi a mare dalle terrazze panoramiche della Villa e ballare sul dj set. Capodanno 2020 sul mare di Posillipo

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino è una grande festa che si terrà nel weekend del 20, 21, 22 e poi in quello del 27, 28, 29 dicembre 2019 e continua anche il 3, 4, 5 gennaio 2020. Una festa organizzata dal Comune di Bagnoli Irpino in collaborazione con la Pro Loco ed il Consorzio Turistico anche per valorizzare anche l’ottimo tartufo “Il Nero di Bagnoli”. Natale al Borgo a Bagnoli Irpino

16 mostre per Natale 2019 da non perdere a Napoli

Per tutto il periodo natalizio ci saranno tante interessanti ed importanti mostre a Napoli e nelle vicinanze. Grandi mostre dedicate con opere di Mirò, Warhol, Dalì e tanti altri che vanno ad aggiungersi al grande e straordinario patrimonio culturale della città di Napoli. Le mostre per Natale 2019

Presepe vivente a Cimitile nelle Basiliche Paleocristiane

Un evento da non perdere a Cimitile, vicino Nola, dove nei giorni 26 e 27 dicembre 2019, si terrà il presepe Vivente nelle straordinarie Basiliche Paleocristiane. Una manifestazione molto suggestiva perché si svolge tra le antiche Basiliche ed è del tutto gratuita. Presepe Vivente a Cimitile

Sal Da Vinci al Teatro Augusteo di Napoli con “La fabbrica dei sogni” anche a Capodanno

Al Teatro Augusteo dal 20 dicembre 2019 al 12 gennaio 2019 sarà sulle scene lo spettacolo di Sal da Vinci “La Fabbrica Dei Sogni” e ci sarà anche una rappresentazione straordinaria per la Notte di Capodanno che inizierà alle ore 2 del 1 gennaio 2020. “La Fabbrica Dei Sogni” è uno spettacolo molto bello, realizzato sullo stile dei grandi musical americani che riempie di gioia e di allegria gli spettatori. “La Fabbrica Dei Sogni”

Parco Archeologico di Pompei: Quattro giorni ad ingresso gratuito

Nel Parco Archeologico di Pompei si entrerà gratuitamente nei giorni di martedì 24 dicembre 2019, la Vigilia di Natale e poi di giovedì 26 dicembre 2019, la Festività di Santo Stefano ed anche martedì 31 dicembre 2019 la Vigilia di Capodanno. Gratis a Quattro giorni

Città della Scienza: Natale speciale con eventi, visite guidate e laboratori

Grande festa in tutto il periodo natalizio a Città della Scienza a Napoli con tanti interessanti eventi e appuntamenti fino al 5 gennaio 2020. Dal 24 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 giornate speciali a Città della Scienza per vivere la Magia del Natale e aperta tutti i giorni, escluso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Natale a Città della Scienza

Il Presepe Vivente di Agerola nell’antico borgo di Campora

Si terrà solo nei giorni di del 7-21-26-29 Dicembre 2019 e 4 Gennaio 2020 il suggestivo Presepe Vivente di Agerola organizzato dalla Parrocchia di San Martino di Campora e dalla Pro Loco. Un presepe vivente nella location naturale con un percorso ricco di nuove scene. E non mancherà anche uno speciale menu degustazione. Il Presepe Vivente di Agerola

Presepe vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Ritorna il grande Presepe Vivente del ‘700 napoletano nelle vie del borgo della Vaccheria di Caserta e nel bosco adiacente. L’evento si terrà nei giorni 28 e 29 dicembre 2019 e il 5 e 6 gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito. Presepe vivente del ‘700 napoletano

Capodanno 2020 a Napoli: Stefano Bollani, Daniele Silvestri e Livio Cori

Tre big della musica a Napoli per il Capodanno 2020, Stefano Bollani, Daniele Silvestri e Livio Cori: si alterneranno su grande palco di 40 metri in Piazza del Plebiscito con oltre 200 mq di Led che sarà di fronte a Palazzo Reale, con le spalle alla Basilica di San Francesco di Paola. Capodanno 2020 a Napoli

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Torna a Napoli il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano che sarà uno degli eventi di punta della programmazione del Natale a Napoli 2019. Il festival si svolgerà dal 21 dicembre 2019 al 24 gennaio 2020 nei magnifici siti del centro storico di Napoli Prossimo 30 dicembre 2019 Domus Ars- LA CANTATA DEI PASTORI di Andrea Perrucci, Adattamento, arrangiamenti e direzione Carlo FAIELLO. La Cantata dei Pastori

Lo Schiaccianoci, il Balletto di Natale al Teatro San Carlo di Napoli

Dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 al Teatro di San Carlo di Napoli si terrà il grande balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij “Lo Schiaccianoci”, che da anni è riproposto in questo periodo di Natale dal Massimo Napoletano Lo Schiaccianoci al Teatro San Carlo di Napoli

Joan Mirò in Mostra al PAN di Napoli

Sarà al Pan il Palazzo delle Arti di Napoli fino al 23 febbraio 2020 una importante mostra che ci permetterà di ammirare ben 80 opere originali di Joan Miró il maestro Catalano, grande esponente del surrealismo, tra quadri, disegni, sculture, collages e arazzi . Joan Miró al Pan di Napoli

Tableaux Vivants da Caravaggio a Donnaregina

Uno spettacolo veramente eccezionale nel Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli. I Tableaux Vivants da Caravaggio si terranno davanti ai nostri occhi e ci consentiranno di vedere le opere di Caravaggio che verranno composte e prenderanno vita grazie a attori professionisti. Prossimi spettacoli 28 Dicembre e 29 Dicembre. Tableaux Vivants da Caravaggio a Donnaregina

Il 26 dicembre Gratis nei tanti musei del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Il bellissimo Parco Archeologico dei Campi Flegrei che raggruppa straordinari siti l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco archeologico di Cuma, il Parco Archeologico Delle Terme a Baia e il Museo Archeologico nel Castello di Baia aprirà gratuitamente il giorno 26 dicembre, Santo Stefano Gratis nei musei del Campi Flegrei

l’Autunno musicale 2019 della Nuova Orchestra Scarlatti

Fino a mercoledì 1 gennaio 2020 si terrà a Napoli l’Autunno musicale 2019 della Nuova Orchestra Scarlatti. Tanti concerti in città, Prossimo mercoledì 1 gennaio 2020 – Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare – 25° Concerto di Autunno musicale Nuova Orchestra Scarlatti

Convivio Armonico, concerti gratuiti di musica Napoletana del ’700.

Fino al 30 dicembre 2019 si terrà a Napoli Convivio Armonico, una rassegna di concerti per riscoprire la musica Napoletana del ’700 con concerti in chiese del centro storico. Suoni in Basilica / I Concerti della Sacrestia Papale – Sabato 28 dicembre – Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola Ensemble “LE MUSICHE DA CAMERA” con strumenti d’epoca – IN NATIVITATE DOMINI – Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700 – Solisti: F. DIVITO soprano / R. MONTANO mezzosoprano / R. CATALDI traversiere musiche di Giordano, Manna, Sabatino, Servillo Convivio Armonico

Sacro Sud Anime Salve 2.0: festival musicale gratuito diretto da Enzo Avitabile

Da non perdere a Napoli una rassegna musicale diretta da Enzo Avitabile con 12 eccezionali concerti gratuiti che si terranno dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prossimi Venerdì 27 dicembre 2019 CHARLESTON GOSPEL SINGERS (U.S.A.) – Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù (Via Nicolardi) – Sabato 28 dicembre 2019 – ZIYA AZAZI (Turchia) – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano) Sacro Sud Anime Salve 2.0

Capolavori dai Musei Vaticani al Museo Diocesano Donnaregina di Napoli

Fino al 16 marzo 2020 sarà possibile ammirare a Napoli, nel Complesso Monumentale Donnaregina, anche un’opera straordinaria proveniente dai prestigiosi Musei Vaticani. Il Martirio di Sant’Erasmo di Nicolas Poussin, il pittore più grande e rivoluzionario dell’Europa del Seicento Capolavori dai Musei Vaticani a Donnaregina

Alessandro Siani con Felicità Tour per un mese al Teatro Diana a Napoli

Dal 17 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020 si sarà al Teatro Diana di Napoli uno straordinario ritorno di Alessandro Siani con il suo Felicità Tour che sarà per oltre un mese al Diana. Un grande ritorno sulle tavole del palcoscenico per Siani, con tanti soldOut. Siani al Diana con Felicità Tour.

Natale 2019 a Vico Equense: il programma completo

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato a Vico Equense fino al 6 gennaio, con manifestazioni per grandi e bambini tra concerti, mostre, spettacoli, luminarie presepi viventi sia nel centro di Vico che nelle frazioni di Bonea, Moiano, Prezzato ed altre. Natale a Vico Equense

Winter Festival 2019: spettacoli gratuiti nelle Ville Vesuviane del Miglio d’Oro

Fino al 30 dicembre 2019 il Winter festival, con sette appuntamenti gratuiti tra musica e teatro nelle splendide Ville Vesuviane del Miglio d’oro. Spettacoli e concerti di Giancarlo Giannini, Marco Zurzolo, Moni Ovadia, Danilo Rea, Sergio Cammariere e tanti altri con eventi sempre gratuiti Venerdì 27 Gospel a Torre del Greco. Winter Festival 2019 al Miglio d’Oro

Cosa vedere a Napoli a San Gregorio Armeno oltre ai presepi

Via San Gregorio Armeno a Napoli non è solo la patria dell’arte presepiale ma è anche una strada ricca di storia, capolavori e misteri. Troveremo chiese ricche e bellissime, chiostri monumentali e testimonianze della potenza economica e sociale del Regno di Napoli ma anche, nel sottosuolo, grandi strade della città greca e di quella romana. Scoprire San Gregorio Armeno

La Cantata dei Pastori con Peppe Barra al Teatro Politeama di Napoli

Fino a domenica 29 dicembre 2019 ritorna al Teatro Politeama di Napoli un vero “classico” del teatro napoletano natalizio. La Cantata dei Pastori, di Peppe Barra , liberamente ispirata all’opera teatrale sacra di Andrea Perrucci. Un grande spettacolo e un vero e proprio rito che si ripete, con successo, da anni a Napoli. la Cantata dei Pastori di Peppe Barra e nel ruolo di Sarchiapone c’è la bravissima Rosalia Porcaro. La Cantata dei Pastori

Sui Sentieri degli Dei: gli eventi natalizi ad Agerola

Si terrà in versione natalizia il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, Sui Sentieri degli Dei che si terrà dal 18 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020 con tanti appuntamenti tra musica, cultura, gastronomia, folklore e animazione per bambini durante tutte le festività natalizie. Sui Sentieri degli Dei: gli eventi natalizi ad Agerola

Mercatini di Natale 2019 ed Eventi Natalizi a Napoli e in Campania

Sono tante le iniziative natalizie a Napoli e in tante città e paesi della Campania. Le abbiamo raggruppate per darvi una guida per la scoperta dell’atmosfera natalizia unica che solo in Campania si trova. Guida ai mercatini di Natale in Campania

Campania>artecard 365: l’abbonamento per visitare e scoprire le bellezze della Campania

E’ disponibile l’abbonamento per visitare e scoprire le tantissime bellezze della nostra terra. Posti straordinari, ricchi di storia e di tesori: tanti siti archeologici e Musei di Napoli e della Campania per un anno ad un prezzo incredibile. Con soli 40 € (o 30 fino a 25 anni) si potrà entrare per 365 giorni ben 2 volte, in più di 50 siti archeologici a Napoli e in Campania, dalla data di attivazione nel periodo. Inoltre si otterrà lo sconto del 50% sul biglietto di altri 50 siti. XMAS Gold 365 Campania > artecard

Festival delle Scale 2019 a Napoli: Concerti, Passeggiate e Trekking Urbano

Tanti eventi, anche gratuiti o a piccolo prezzo, e passeggiate lungo le tante scale cittadine dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. Ci sarà un pò di tutto nel Festival dai concerti al trekking urbano e poi passeggiate letterarie e musicali Festival delle Scale 2019 a Napoli

La Napoli Velata: le foto di Oreste Pipolo al Pio Monte della Misericordia a Napoli

Fino al 7 gennaio 2020 presso lo straordinario Pio Monte della Misericordia a Napoli si potrà ammirare la bella mostra “La Napoli Velata. Opere di Oreste Pipolo” una rassegna fotografica dedicata al fotografo partenopeo Oreste Pipolo scomparso da alcuni anni. La Napoli Velata al Pio Monte della Misericordia.

Presepiarte: a Cerreto Sannita una mostra gratuita di presepi in ceramica

Nella città della ceramica una originale e bella mostra–concorso sui presepi in ceramica, piccoli capolavori di questa magnifica arte. Fino al 6 gennaio 2020, presso il Chiostro del Comune di Cerreto Sannita, si terrà l’originale e bella mostra concorso gratuita Presepiarte, edizione 2019, che ci presenta dei presepi in ceramica provenienti anche da altre nazioni. Presepiarte: a Cerreto Sannita

Natale 2019 nella Reggia di Portici: tutte le visite guidate

Un mese di eventi alla Reggia di Portici per il Natale 2019. Da Venerdì 6 Dicembre 2019 a Lunedì 6 Gennaio 2020 la splendida Reggia Borbonica ospiterà un programma ricco di appuntamenti per la quarta edizione di Natale in Reggia. Tutte le visite guidate. Natale 2019 nella Reggia di Portici

Mostra di Arte Presepiale a Napoli a San Severo al Pendino a via Duomo

Nel complesso museale di San Severo al Pendino in via Duomo a Napoli con ingresso a solo 1 euro si potrà vedere la straordinaria mostra di arte presepiale dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. La mostra sarà aperta fino al 10 gennaio 2020. Mostra di Arte Presepiale a Napoli

Colori e Forme d’Arte a Palazzo: mostra gratuita a Villaricca

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2019 si terrà una mostra gratuita nel Palazzo di Città del comune di Villaricca. Organizzata dalla Pro Loco “Città Viva” in collaborazione con l’Associazione “Daphne Museum” la mostra propone le opere di nove artisti, tra dipinti e ceramiche, accomunati dalle loro origini prevalentemente villaricchesi e napoletane. Tra di loro anche Rosario Cacciapuoti, ben noto a livello internazionale e Eugenio Magno, affermato a livello nazionale. Inaugurazione Sabato 28 dicembre 2019, ore 19.00, alla presenza del Sindaco, Maria Rosaria Punzo e di altre autorità assieme a tutti gli artisti. Chiusura ore 22.30. Domenica 29 e Lunedì 30, la mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 21.00. Maggiori informazioni evento facebook

Capri Wave, Winter Arts Festival: Natale a Capri

Natale straordinario a Capri con il Capri Wave – Winter Arts Festival, all’insegna della cultura e dell’arte con tanti appuntamenti da non perdere che si terrà dall’8 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020. Ci saranno Vetrine d’artista, performance visive, eventi musicali e dj-set, workshop, incontri, proiezioni e dibattiti e tanto altro. Capri Wave, Winter Arts Festival

Mostra Internazionale del Presepe in via dei Tribunali a Napoli

Fino al 14 gennaio 2020 nella Chiesa di Sant’Angelo a Segno, in via dei Tribunali 45, nel centro storico di Napoli sarà possibile visitare una particolare Mostra Internazionale del Presepe. In mostra 21 pezzi straordinari provenienti dalle preziose collezioni private tra cui quella di Peppe Barra. Mostra Internazionale del Presepe

Il Teatro cerca casa: spettacoli nelle case dei privati a Napoli

Un’originale rassegna Il Teatro cerca Casa, che propone spettacoli teatrali nei salotti delle case private di Napoli e provincia con un grande successo di pubblico Prossimo Sabato 28 dicembre – Castellammare di Stabia – Magnificat. Il Teatro cerca casa

Liberato in concerto ma a Milano: Ce verimm’ llà | Info, data e biglietti

Il misterioso artista napoletano torna in concerto ma a Milano ad aprile 2020 e lo annuncia su Instagram mandando pizze in un cartone con la data del concerto. Liberato in concerto a Milano

Luminarie di Natale 2019 nella Piazzetta di Capri

Arriva il Natale a Capri con le suggestive luminarie natalizie sul Campanile di Piazza Umberto I, il grande albero di Natale e le sfavillanti luci che illuminano la famosa Piazzetta. Una bella e suggestiva illuminazione natalizia per la famosa Piazzetta. Illuminazione natalizia a Capri

We are Naples mostra fotografica a Capodichino

We are Naples è un bel percorso fotografico che troveremo all’Aeroporto Internazionale di Napoli e che ci mostrerà i luoghi più conosciuti ma anche quelli meno noti, ma non per questo meno belli, di Napoli. Un vero diario di vita e di viaggio per raccontare quello che accade in una città unica come Napoli, quando si sceglie di girarla a piedi e in kayak tra incontri, storie, persone, luoghi e misteri. We are Naples mostra fotografica a Capodichino

Natale 2019 a Bacoli: Mercatini di Natale e Luminarie sulla Casina Vanvitelliana

Grande festa per il Natale 2019 a Bacoli con tante sfavillanti luminarie natalizie nella bella Villa Comunale ed anche nella monumentale Casina Vanvitelliana del Fusaro fino al 7 gennaio 2020, che rimarrà aperta anche la sera. E poi i mercatini di Natale nel centro storico di Bacoli dal 29 novembre fino 24 dicembre 2019 Natale 2019 a Bacoli

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno a Napoli

Riapre la tradizionale Fiera di Natale di Napoli che si tiene da anni a via San Gregorio Armeno e nelle strade adiacenti. Per quest’anno siamo alla 148esima edizione della Fiera di Natale di San Gregorio Armeno con il cuore antico della città già addobbato a festa Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Natale 2019 a Sorrento con Luminarie Spettacoli e Mercatini: programma

Anche quest’anno un folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la grande festa di M’illumino d’Inverno tra mercatini di Natale, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro. M’illumino d’Inverno a Sorrento

Natale #FoodPorn con le creazioni artigianali di Gelatosità

Un Natale veramente Goloso, con la tradizione del regalo Gelatosità! Dal 2005 Marcella & Oreste creano la nuova versione Pandoro farcito a strati con delicate Mousse, un vero oggetto del desiderio delle tavole, tuffato 2 volte nel puro cioccolato fuso e sommerso da cascate di granelle. E tanto altro. I regali di Gelatosità

Magic Christmas 2019 all’Edenlandia di Napoli: le date

Dal 30 novembre 2019 e fino al 6 gennaio 2020 a Napoli all’Edenlandia, il parco di divertimenti più antico d’Italia, arriva Magic Christmas 2019. Nel tempio del divertimento cittadino non mancheranno Babbo Natale con i suoi fedeli elfi e poi le mascotte del parco, gli imperdibili Eddy e Elly, che assieme ai pupazzi di neve, i soldatini schiaccianoci ed a tante altre sorprese. Tutte le aperture del parco

Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere

Un grande mercatino natalizio con prodotti di artigianato artistico ospitato nelle tipiche casette in legno sarà al Castello di Lettere dal 9 Novembre fino a Giovedì 26 Dicembre 2019 con aperture ogni sabato e domenica. Bravi artigiani locali proporranno presepi e pastori e prodotti natalizi ma anche ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre. Natale al Castello

Le Luci d’Artista 2019 a Salerno

Inaugurate le luminarie natalizie 2019 a Salerno, le ormai famose Luci d’Artista, un’evento straordinario che richiama centinaia di migliaia di visitatori. Tante strade e piazze saranno illuminate a festa fino al 19 gennaio 2020. Luci d’Artista a Salerno

Christmas Wine Fest al Castello di Taurasi

Proroga fino al 31 dicembre – anche 27, 28, 29 Dicembre – weekend di festa a Taurasi dal 6 al 31 Dicembre 2019 per il “Christmas Wine Fest” con tre settimane di eventi nel borgo cinquecentesco e nel castello di Taurasi, ma anche tra i suggestivi vigneti e le colline irpine. Christmas Wine Fest

Natale 2019: Ruota Panoramica sul lungomare di Salerno

A Natale c’è a Salerno la bella ruota panoramica nella centralissima Piazza della Concordia, a pochi passi dal mare: una grande attrazione con le luci d’artista 2019. La Ruota è di 60 metri di altezza ed ha ben 42 gondole, completamente chiuse e climatizzate. Ruota Panoramica

Natale a Napoli 2019: le luminarie di Chiaia firmate da Lello Esposito

A Chiaia, le luminarie natalizie per il Natale 2019 a Napoli sono delle vere “Luci d’artista” perché sono “firmate” da Lello Esposito il bravo scultore e pittore napoletano. Natale a Napoli: le luminarie di Lello Esposito

Eventi per bambini e famiglie da non perdere nel weekend dal 27 al 29 dicembre

Un nuovo weekend con tante cose da fare per i bambini e le loro famiglie con per un fine settimana da passare assieme con eventi sempre interessanti a Napoli e nelle vicinanze. Un post tutto dedicato ai piccoli e alle famiglie. Eventi per bambini e famiglie nel weekend

Van Gogh, la mostra immersiva a Salerno

Dal 23 novembre 2019 al 23 febbraio 2020 a Salerno, in concomitanza con le straordinarie Luci d’Artista, si terrà nel complesso monumentale di Santa Sofia la mostra multimediale Van Gogh – La mostra immersiva. che ci consentirà di immergerci nei quadri e nelle atmosfere di Van Gogh. Van Gogh, la mostra immersiva a Salerno

AstraDoc Viaggio nel Cinema del Reale. Film a 3,50 €

Da novembre 2019 a Aprile 20202 al Cinema Astra di via Mezzocannone c’è l’11^ edizione di “AstraDoc – Viaggio nel Cinema del Reale”. Una rassegna che si ripete con successo a Napoli da più di 10 anni, offre quest’anno un cartellone di film eccezionali a soli 3,50 €. AstraDoc Cinema del Reale a Napoli

Il Cineforum di Arci Movie a Napoli

E’ iniziata a Napoli, al cinema Pierrot del quartiere di Ponticelli, la storica rassegna di Arci Movie. La rassegna propone anche quest’anno con la tessera Arci Movie 2019/20 25 film a 35 euro, il mercoledì e il giovedì alle ore 18.00 e alle 21.00. Il Cineforum di Arci Movie

Le opere di Salvador Dalí in mostra a Palazzo Fondi a Napoli

Nella suggestiva cornice di Palazzo Fondi nel centro di Napoli fino al 2 febbraio 2020, si terrà la mostra, Branding Dalí. La costruzione di un mito che mette in luce l’operazione di branding di se stesso, attuata dal grande artista catalano durante le sua vita. A Palazzo Fondi potremo ammirare ben 150 opere del grande artista catalano Branding Dalì a Palazzo Fondi

100 lupi in ferro invadono Piazza Municipio a Napoli

Una grande installazione in piazza Municipio sarà l’attrazione del Natale 2019 e rimarrà fino al 31 marzo 2020. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

Capire il Cambiamento Climatico al MANN

Al MANN fino al 31 maggio 2020 ci sarà anche la particolare mostra Capire il Cambiamento Climatico una experience exhibition prodotta da OTM Company e Studeo Group, in collaborazione con National Geographic. Capire il Cambiamento Climatico

Concerti gratuiti in pausa pranzo a Palazzo Zevallos

La rassegna Musica a pranzo si terrà nel salone del Palazzo Zevallos a Napoli con un ciclo di concerti fino al 18 gennaio 2020, tutti i mercoledì e il sabato all’ora di pranzo. Prossimo evento sabato 28 dicembre – recital operistico . Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Il Miglio Sacro: passeggiata alla scoperta dei Tesori del Rione Sanità a Napoli

Domenica 15 dicembre 2019 si terrà una straordinaria passeggiata guidata per conoscere i tanti tesori di Napoli che si trovano nel Rione Sanità. L’evento, Il Miglio Sacro inizierà dalle Catacombe di San Gennaro, Fontanelle, san Gaudioso e tanto altro Il Miglio Sacro alla Sanità

BERLIN 1989: la pittura in Germania prima e dopo il Muro a Palazzo Zevallos

Berlin 1989 è una mostra che sarà a Napoli, a Palazzo Zevallos fino al 19 gennaio 2020 dove troveremo opere di artisti tedeschi di prima e dopo la caduta del Muro di Berlino avvenuta nel 1989. Opere dei “berlinesi” e di alcuni esponenti più giovani, quelli di “dopo il muro”. BERLIN 1989

Da Artemisia a Hackert: storia di un antiquario collezionista alla Reggia di Caserta

Fino al 13 gennaio 2020 in alcune Sale della Reggia di Caserta si terrà una bella mostra. In esposizione le opere appartenenti al gallerista Cesare Lampronti per avvicinare il mondo del collezionismo privato e delle Gallerie d’arte a quello dei Musei. Da Artemisia a Hackert

Andy Warhol in mostra a Napoli alla Basilica della Pietrasanta

Una grande mostra con oltre 150 opere di Andy Warhol si terrà a Napoli nei suggestivi spazi della Basilica della Pietrasanta in via dei Tribunali fino al 23 febbraio 2020. L’esposizione dal titolo La vera essenza di Warhol, con 150 opere del grande artista Andy Warhol mostra a Napoli

La grande Napoli Borbonica in mostra a Capodimonte

Fino al 21 giugno 2020 nel Museo di Capodimonte, una bella mostra Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica, che racconterà la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Oltre 1000 oggetti nelle 18 stanze dell’Appartamento Reale Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica

Le date della nuova serie dell’Amica Geniale su Rai 1 girate a Napoli

Ecco le date della seconda serie dell’Amica Geniale basata sul libro della Ferrante «Storia del nuovo cognome» e che andrà in onda su Rai1. Le date della nuova serie dell’Amica Geniale

Cosa fare gratis a Napoli nel weekend dal 27 al 29 dicembre 2019

Oltre ai tanti eventi che state leggendo ci sono anche tante cose da fare gratis a Napoli durante questo weekend. Una guida specifica vi aiuterà a scegliere le cose gratuite da fare in città. Cosa fare gratis a Napoli nel weekend prossimo

Anche l’ultimo libro di Elena Ferrante è ambientato a Napoli

La vita bugiarda degli adulti è l’ultimo libro di Elena Ferrante, la misteriosa autrice dei libri della quadrilogia de L’Amica geniale. In tutti i libri della Ferrante c’è sempre Napoli e se nell’Amica Geniale l’autrice ha descritto Gianturco stavolta ambienta il libro al Vomero.L’ultimo libro di Elena Ferrante

La Guida Michelin 2020 premia la Campania con 6 nuove stelle

La famosa Guida Michelin, che premia con le stelle i migliori chef e i loro ristoranti, ha assegnano per la guida 2020 ben sei stelle a ristoranti e chef della Campania, che continua ad essere tra le prime tre regioni con più stelle Michelin dopo Lombardia e Piemonte. Guida Michelin 2020

Santoro Pastry Coffee: pasticceria e caffè partenopei al Vomero

Nel salotto del Vomero apre Santoro Pastry Coffee! in Via Luca Giordano 124. Siamo nel cuore del Vomero, nel tratto forse più bello e troveremo un dehor esterno accogliente e sala interna al piano superiore e con ampia vetrata. Una pura eccellenza del Made in Naples! Nata dall’unione della famosa pasticceria Santoro e il Caffè Toraldo il brand dove il caffè trova la sua massima espressione. Santoro Pastry Coffee.

Iacolà Burger: Smoked Burger e Fire Burger arrivano a Napoli

Da Bacoli, Iacolà apre anche a Napoli con i suoi panini panini affumicati ed il Fire Burger. A dicembre Iacolà arriva in città precisamente al Vomero in via Belvedere 214 con i suoi famosi panini tra cui lo SMOKED BURGER e il FIRE BURGE. Iacolà Burger apre al Vomero

Pizza 36: a Marano la pizza gourmet a ruota di carro di 36 cm

Una mega pizza dove i prodotti della tradizione si incontrano in ben 36 cm di diametro di pizza. Pizza 36 a Marano, aperto da poche settimane che fa ottime pizze di diametro di 36 cm.Tante ottime pizze da 36 cm piene di deliziose bontà. Pizza 36 a Marano

Pizzeria 1906 Imperatore la Pizza di via Duomo

“1906 Imperatore” in via Duomo e la tradizione della pizza Napoletana da tante generazioni con la frittatina, il panzarotto, il panino napoletano e naturalmente le ottime pizze da 4 generazioni della leggenda Imperatore. Pizzeria 1906 Imperatore a via Duomo

Platanos, il tropical cocktail bar a due passi dal mare

Napoli esotica! Platanos, è il cocktail bar dalle atmosfere calde e colorate in cui la miscelazione prende la strada del sogno esotico, in Via Vannella Gaetani 8 (nei pressi di P.zza Vittoria). Un luogo che ci riporta ai tropici, con luci arancioni, carta da parati di design esclusivo. Platanos, il tropical cocktail bar

T’Imballo Pasta Street Food: la pasta che si mangia con le mani

Grande novità al Vomero da Timballo a Via Cilea. Una speciale panatura calda e croccante per dei fusilli che si sono evoluti in Timballo: pasta da mangiare comodamente con le mani. T’imballo Pasta Food Porn, il primo Street Food dedicato ad “un nuovo modo di addentare la pasta” con tante nuove ricette da scoprire. T’Imballo Pasta Street Food

Lonely Planet racconta le bellezze nascoste della Campania

Lonely Planet. la guida turistica più letta in Italia ha pubblicato “Speciale Campania”, che presenta luoghi poco conosciuti, ma stupendi, della nostra regione. Benevento, Campi Flegrei, il Cilento e percorsi di trekking tra paesaggi mozzafiato. Lonely Planet racconta la Campania

Visitare Castel Nuovo o Maschio Angioino a Napoli

Castel Nuovo, meglio conosciuto con il nome di Maschio Angioino e sede del Museo Civico, è il più imponente tra i castelli di Napoli. In posizione strategica nell’area oggi denominata Piazza Municipio: il suo profilo è simbolo di Napoli Tutto ciò che c’è da sapere sul Maschio Angioino

Street food a Napoli: dove trovare i migliori panini secondo il Gambero Rosso

Napoli è la patria del buon cibo da strada e tra lo street food napoletano ecco la lista dei migliori panini Made in Naples secondo il Gambero Rosso. I Locali da non perdere scelti dal Gambero Rosso a Napoli e nelle vicinanze. Street food a Napoli secondo il Gambero Rosso

Riaperta a Napoli la splendida Quadreria dei Girolamini

Ha riaperto a Napoli, con una nuova e più bella sistemazione, la Quadreria dei Girolamini, la straordinaria collezione di importanti quadri del 500 e 600 napoletano ospitati nel Complesso dei Girolamini uno dei principali monumenti della città. Riapre la splendida Quadreria dei Girolamini

Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Una serata al Drive-in il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli

Un cinema particolare il Drive in di Pozzuoli che nasce oltre 20 anni fa ma che è dotato di nuovissimi proiettori digitali e che riesce ad offrire sempre un’ampia programmazione che accontenta un po tutti e oltre 120 posti auto Una serata al Drive-in

Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda

Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo

Cosa fare a Napoli in un giorno

Da leggere tutto d’un fiato questo articolo scritto per Napoli da Vivere da Katherine Wilson americana autrice del libro La moglie americana. Un vero atto d’amore a Napoli, alla sua cultura e tradizioni, nonché alla famiglia napoletana che l’ha adottata. Cosa fare a Napoli in un giorno

Dove vedere a Napoli tre capolavori di Caravaggio

Forse non tutti lo sanno ma a Napoli ci sono ben tre grandi capolavori di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Tre grandi quadri stupendi tra cui l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio prima di morire. Scoprite dove sono nel nostro post. A Napoli tre capolavori di Caravaggio

Biglietto unico e conveniente per tre Musei a Napoli

Tre grandi musei il Mann, Museo Archeologico Nazionale, il Museo Ferroviario di Pietrarsa e il Centro Museale “Musei delle Scienze Agrarie” saranno visitabili con un unico biglietto di soli 15 euro valido due giorni dal momento del primo utilizzo. Biglietto integrato per 3 musei.

Ha aperto al Vomero il Temporary Shop di Mulac Cosmetics

Anche a Napoli dopo Bologna e Milano l’atteso Temporary Shop di Mulac Cosmetics dove si troveranno i tanti ottimi prodotti e le novità di questa casa che sta riscuotendo un’enorme successo.Il Temporary Shop resterà aperto per 3 mesi. il Temporary Shop di Mulac Cosmetics

Dove mangiare la vera pizza napoletana

I lettori vogliono sapere dove mangiare la vera pizza napoletana. Abbiamo creato un post per darvi un panorama completo e organizzato per zone cittadine, per guide importanti, per giudizi dei nostri lettori e le storiche pizzerie napoletane Dove mangiare la vera pizza napoletana

Ha aperto a Napoli, al Vomero, Terrazza Spritz

Ha aperto al Vomero, un nuovo locale tutto dedicato all’Aperol Spritz. La Terrazza Spritz, come altri locali simili esistenti a Barcellona e a Milano, sarà tutto dedicato all’Aperol Spritz, e ai famosi brand della Campari. Apre al Vomero, Terrazza Spritz

Un giro sulle giostre storiche di Edenlandia

Hanno riaperto alcune delle storiche giostre di Edenlandia, Si potrà così risalire sullo storico Trenino,o fare un giro su uno degli elefantini Jambo e tante altre Riaprono le giostre storiche i prezzi e gli orari di Edenlandia Edenlandia, prezzi, orari e attrazioni

Dove mangiare la pizza: 50 Top pizza, la guida alle migliori pizzerie

Le classifiche di 50 Top Pizza 2018, la prima guida on line delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo curata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. 50 top pizza le pizzerie migliori

GLI EVENTI DA NON PERDERE NEL WEEKEND VICINO NAPOLI

Riaperta ad Ercolano una delle domus più belle: la casa del Bicentenario

Una delle domus più belle e sontuose di Ercolano è stata riaperta al pubblico dopo la chiusura del 1983 per dissesti di ordine strutturale. L’antica casa di Ercolano è detta del Bicentenario perché fu scoperta durante gli scavi del 1938 condotti dall’archeologo Amedeo Maiuri, a duecento anni esatti dai primi scavi effettuati dai Borbone nel 1738. Riaperta ad Ercolano la casa del Bicentenario

Gladiatori combattenti: un nuovo magnifico affresco scoperto a Pompei

Pompei non finirà mai di stupirci. In questi giorni è stato annunciato un nuovo eccezionale ritrovamento effettuato a Pompei nell’area di cantiere della Regio V: un affresco eccezionale che riproduce la scena di un combattimento tra due gladiatori. I Gladiatori combattenti un affresco ritrovato

Cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 27 al 29 dicembre

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania Cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania

Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria apre una nuova sede a Frattamaggiore

Questa estate Che Macello ha festeggiato il suo compleanno: quattro anni di panini “a mestiere” e non solo! Per l’occasione è stato scartato un gran bel regalo. A Giugno 2019, a pochi metri da Che Macello, ha inaugurato Che Macello Tekewè! Che Macello Tekewè a Frattamaggiore

Il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino a Paestum

Una straordinaria scultura contemporanea di Mimmo Paladino è stata installata dall’11 luglio 2019 a Paestum. Il “Cavallo di sabbia” di Mimmo Paladino. Una scultura alta circa 4 metri che indossa una maschera di ferro del periodo lucano Il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino

Visite ai cantieri di restauro agli Scavi di Ercolano

Nel Parco Archeologico di Ercolano inizia un interessante progetto che ci consentirà di partecipare ai cantieri di restauro in corso nell’area archeologica. Visite ai cantieri di restauro agli Scavi di Ercolano

Gratis tutti i giovedì pomeriggio del 2019 a Paestum

Il Parco Archeologico di Paestum per il 2019 offrirà l’ingresso gratuito al museo e all’area archeologica tutti i giovedì pomeriggio da marzo a dicembre 2019 dalle ore 18:00 alle ore 19:30. Poi anche giorni aggiuntivi. Gratis a Paestum

Visite al percorso sotterraneo del Teatro di Ercolano

Ha riaperto l’affascinante percorso sotterraneo di visita al Teatro antico di Ercolano. Un percorso straordinario che si aggiunge all’offerta di visita della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Visite al percorso sotterraneo del Teatro di Ercolano

Le aperture gratuite nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Tutte le giornate di apertura gratuita nel bellissimo Parco Archeologico dei Campi Flegrei che raggruppa i siti dell’Anfiteatro Flavio, il Parco archeologico di Cuma, il Parco Archeologico Delle Terme a Baia e il Museo Archeologico Dei Campi Flegrei Aperture gratuite Campi Flegrei

Visite alla Villa romana scoperta nel centro di Positano

E’ possibile visitare a Positano i resti di una grande villa romana del I secolo d.C. sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Aperto una villa romana a Positano

Riapre al Schola Armaturarum a Pompei: sarà visitabile il ogni giovedì.

La Schola Armaturarum, che collassò nella parte superiore il 6 novembre 2010, è stata riaperta e sarà visitabile dai turisti ogni giovedì. Il tragico accaduto, però, fu la rinascita del grande sito di Pompei grazie al Grande Progetto Pompei. Riapre la Schola Armaturarum

LE MOSTRE DA NON PERDERE A NAPOLI

“Vulcanica: il Fuoco che crea” al Museo del Tesoro di San Gennaro

Fino al 20 gennaio 2020 al Museo del Tesoro di San Gennaro una mostra curata da Paolo Jorio, direttore del Museo del tesoro di San Gennaro e realizzata in collaborazione con il MANN, l’Osservatorio Vesuviano e il Museo del Corallo Ascione dedicata alla forza sterminatrice del Vesuvio che nei secoli ha distrutto, ma che ha anche creato. E alla cui forza devastatrice i napoletani hanno contrapposto San Gennaro formando il Tesoro di San Gennaro, il patrimonio artistico più importante al mondo. “Vulcanica: il Fuoco che crea”

Translucida, mostra personale di Paolo Titolo

Nel Convento di San Domenico Maggiore a Napoli fino al 7 gennaio 2020 ci sarà la prima mostra personale di Paolo Titolo in Italia. L’artista e fotoreporter palermitano, da molti anni trasferitosi all’Avana, dal 2013 comincia a documentare la vita e le condizioni delle persone Trans a Cuba coadiuvato anche dall’attività del CENESEX. Translucido è quindi un corpo che lasciapassare la luce e non permette di vedere ciò che è dietro. Ingresso libero. Translucida di Paolo Titolo

In forma d’acqua a Castel dell’Ovo

Dal 19 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020 una mostra fotografica di Claudio Koporossy a cura di Mimma Sardella con circa cinquanta opere del fotografo italo svizzero allestite nella Sala delle Terrazze del Castel dell’Ovo, luogo mediatico, scelto per lo stringente rapporto con il mare, la gran madre, la mèr, infinita e complessa espansione d’acqua. Perché l’acqua è per lui, come egli stesso racconta, “una magnifica ossessione”. In forma d’acqua a Castel dell’Ovo

Mostra gratuita al Palazzo Reale di Quisisana sulle bellezze dell’antica Stabiae

Fino al 31 dicembre 2019 una mostra gratuita Dal buio alla luce che ci farà scoprire una parte degli 8.000 reperti ritrovati nelle ricche ville romane, sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., nella zona dell’antica Stabia, l’Ager Stabianus. (leggere bene orari) Mostra gratuita sulle bellezze dell’antica Stabiae

L’uomo che misura le nuvole al Madre

Torma al Museo Madre di Palazzo Donnaregina l’opera iconica dell’artista belga Jan Fabre, L’uomo che misura le nuvole (versione americana, 18 anni in più). Dettagli: l’uomo che misura le nuvole

Un nuovo museo a Napoli: apre a tutti il Circolo Artistico Politecnico

Nel centro di Napoli, in piazza Trieste e Trento 48, apre a tutti Palazzo Zapata che ospita il Circolo Artistico Politecnico. Il Museo apre con i suoi 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie.Apre il Circolo Artistico Politecnico

Visitabili a Capodimonte le sale della grande Armeria Farnese

Visitabile a Capodimonte l’Armeria Farnese e Borbonica una delle più grandi collezioni in Europa ed una storia completa delle armi europee d’epoca moderna. Armeria Farnese

Da vedere al Mann l’importante collezione Magna Grecia.

Ha riaperto al pubblico dopo più di 20 anni di chiusura, una delle più importanti collezioni del Museo Archeologico di Napoli: la collezione Magna Grecia. Storica collezione è una delle più ricche e pregevoli raccolte di antichità magno-greche. la collezione Magna Grecia al Mann