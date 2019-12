Concerti gratuiti a Napoli nella settimana di Natale 2019

Tanta buona musica e concerti di Natale gratuiti a Napoli durante la settimana di Natale con spettacoli natalizi e concerti di musica classica nelle chiese e nei luoghi più belli di Napoli

Anche nella settimana del Natale 2019 si terranno tanti spettacoli natalizi e concerti di musica classica nelle chiese e nei luoghi più belli di Napoli tutti gratuiti o a pochi euro. Ve ne presentiamo di seguito alcuni tra i tanti che si terranno in città a partire dal giorno di Natale e in quelli successivi in città. Per alcuni potrete avere maggiori informazioni leggendo dei nostri post precedenti.

Mercoledì 25 dicembre 2019 – ore 20.00 – Duomo di Napoli – concerto dei Cantori di Posillipo con in programma brani della tradizione natalizia – Ingresso libero

– ore 20.00 – Duomo di Napoli – concerto dei con in programma brani della tradizione natalizia – Ingresso libero Sabato 28 dicembre 2019 – ore 13.00 – Palazzo Zevallos Stigliano – concerto dei cantanti Zhang Ben Xi (baritono), Raffaele Risi (tenore), Wang Rongyng (soprano), Yang Songru (tenore), Jian Xi Yan (soprano), Suo Xuyang (basso), accompagnati da Antonio Biancaniello (pianoforte) – in programma musiche di G. B. Pergolesi, F. P. Tosti, C. W. Gluck, G. Paisiello, F. Alfano, G. Verdi – Ingresso libero fino ad esaurimento posti – Maggiori informazioni Palazzo Zevallos

– ore 13.00 – – Zhang Ben Xi (baritono), Raffaele Risi (tenore), Wang Rongyng (soprano), Yang Songru (tenore), Jian Xi Yan (soprano), Suo Xuyang (basso), accompagnati da Antonio Biancaniello (pianoforte) – in programma musiche di G. B. Pergolesi, F. P. Tosti, C. W. Gluck, G. Paisiello, F. Alfano, G. Verdi – Ingresso libero fino ad esaurimento posti – Sabato 28 dicembre 2019 – ore 19.00 – Sagrestia Basilica S. Francesco di Paola – concerto “In Nativitate Domini – Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700” – Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca – in programma musiche di C. Giordano, G. Manna, A. Servillo, N. Sabatino – Ingresso libero fino ad esaurimento posti – Maggiori informazioni Convivio Armonico