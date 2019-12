Il Presepe Vivente a Pietrelcina, il paese di Padre Pio

Un suggestivo presepio vivente a Pietrelcina tra gli stretti vicoli del Borgo, nei luoghi dove visse San Pio

A Pietralcina nel Beneventano, il paese di San Pio, ritorna il suggestivo Presepe Vivente che si svolge dal 1987 negli stretti vicoli del borgo natale i Padre Pio.

Quest’anno il Presepe vivente si terrà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2019 e coinvolge tantissimi abitanti del borgo. Ci saranno infatti circa 200 figuranti e verranno allestite le botteghe artigiane, il tempio con i suoi sacerdoti, il presidio militare dei romani, la Sinagoga, la scena del matrimonio giudaico e la bellissima scena della Natività con i re Magi.

Un evento che viene organizzato anche per questa 32^ edizione dall’Associazione Presepe Vivente, e che si svolgerà nella frazione Castello dell’antico borgo medievale di Pietralcina.

Tutto il borgo si trasforma in una piccola Betlemme

Anche per questa XXXII edizione tutto il borgo Castello si trasformerà in una piccola Betlemme con il coinvolgimento di tanti figuranti, tutti pietrelcinesi. La Natività sarà tradizionalmente impersonata da vere famiglie pietrelcinesi con il loro ultimo nato e verrà allestita nel granaio della Famiglia Forgione, sotto la casa Natale di San Pio.

Una bella manifestazione sia dal punto di vista scenografico che organizzativo che quest’anno vede una novità. Ci sarà infatti bisogno della prenotazione online obbligatoria sia per i gruppi organizzati che per i singoli visitatori. Le prenotazioni prevedono un piccolo contributo economico di 1 euro: i bambini al di sotto dei 13 anni non pagano e per i disabili, come sempre, sarà prevista una corsia preferenziale.

Gli orari sono dalle 18 alle 23 per il giorno 27 dicembre e dalle 17 alle 23 per gli altri due giorni. Prenotazione obbligatoria sul sito.

Informazioni e prenotazioni Presepe Vivente a Pietrelcina

Evento facebook Presepe Vivente a Pietrelcina