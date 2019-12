Natale 2019 a Vico Equense: il programma completo

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato anche quest’anno dal Comune di Vico Equense fino al 6 gennaio, con tante manifestazioni belle ed interessanti per grandi e bambini

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato anche quest’anno dal Comune di Vico Equense con tante manifestazioni per grandi e piccini, tra concerti, mostre, spettacoli, eventi per bambini, luminarie presepi viventi.

Molte manifestazione si svolgono nella nuova tensostruttura circolare creata nel centrale piazzale Giancarlo Siani, dove, per tutto il periodo natalizio, si terranno tanti spettacoli, laboratori creativi, animazione e tanto altro. Tanti spettacoli nel centro di Vico ma anche nelle tante bellissime e suggestive frazioni di Bonea, Moiano, Prezzato ed altre.

Di seguito vi riportiamo gli eventi della settimana che va da martedì 17 dicembre 2019 alla vigilia di Natale e poi tanti altri fino al 6 gennaio. Tra gli altri il 30 dicembre a Marina di Equa nella chiesa di S.Antonio un concerto Gospel da non perdere, e poi la grande festa in Piazza Umberto I del 31 dicembre con il Capodanno in Piazza fino alle tre di notte e tanto altro.

Natale 2019 a Vico Equense: gli eventi fino alla Vigilia di Natale

Questi eventi si terranno nella nuova tensostruttura di piazzale Giancarlo Siani. Sul programma completo tutti gli eventi, anche nelle frazioni, fino al 6 gennaio,

Martedì 17 dicembre ore 19.00 – Spettacolo “Zuoccole, tammorre e femmene”: la donna napoletana in versi e musica, con l’Associazione Lazzari e Briganti

Giovedì 19 dicembre 20.00 – Spettacolo di attori e pupazzi “Una ballata per Mr Scrooge”, tratto dalla cantata di Charles Dickens, adattamento e regia di Aldo De Martino con la Compagnia degli Sbuffi

Venerdì 20 dicembre ore 18.30 – Concerto “Maria, Lo Sapevi Tu?” a cura dell’Orchestra giovanile “Filippo Caulino”. Alle ore 20.30 tombolata spettacolo con Raffaele De Rosa e Francesco Ruiu (per grandi e bambini)

Sabato 21 dicembre ore 20.30 – Musica Rhythm and Blues, Soul e Folk con il gruppo Janara Band, ri-arrangiamenti di grandi successi

Domenica 22 dicembre ore10.30 – Attività ludico ricreative per adulti e bambini con l’Associazione Tersicore NEW. Dalle ore 16.00 alle 20.00 “Il Natale dei piccoli”: letture e attività creative per bambini e famiglie con L’Associazione Culturale Voli Pindarici (ore 16.00 Le lanterne di Natale – laboratorio creativo; ore 17.00 Pulcinella e il pesce magico – lettura animata; ore 18.00 Il teatrino delle ombre – laboratorio creativo; ore 19.00 Il Natale di Pulcinella – lettura animata).

Lunedì 23 dicembre ore 20.30 – Spettacolo scene e musiche della cantata dei pastori: storie, aneddoti, musiche e canti interpretati dall’Associazione Lazzari e Briganti

Martedì 24 dicembre ore 11.00 e ore 12.30 – Spettacolo di attori e Burattini “Pulcinella e la casa magica” con la Compagnia degli Sbuffi.

Natale 2019 a Vico Equense: programma completo fino al 6 gennaio 2020