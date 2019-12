La fabbrica dei sogni di Sal Da Vinci al Teatro Augusteo a Capodanno 2020

Anche uno spettacolo speciale nella notte di Capodanno per La fabbrica dei sogni, un grande musical che Sal Da Vici porterà in scena all’Augusteo di Napoli assieme a Fatima Trotta fino al 12 gennaio 2020

Al Teatro Augusteo dal 20 dicembre 2019 al 12 gennaio 2019 sarà sulle scene lo spettacolo di Sal da Vinci La Fabbrica Dei Sogni e ci sarà anche una rappresentazione straordinaria per la Notte di Capodanno che inizierà alle ore 2 del 1 gennaio 2020.

La Fabbrica Dei Sogni è uno spettacolo molto bello, realizzato sullo stile dei grandi musical americani che riempie di gioia e di allegria gli spettatori.

Sal Da Vinci, che è l’autore, il protagonista e il regista dello spettacolo assieme a Ciro Villano, racconterà, con affianco la brava Fatima Trotta, la storia di un cantautore oramai dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e decadente e, in procinto di essere demolito.

Lui non vuole lasciarlo perché è il luogo dove è cresciuto e dove ha iniziato a scrivere le canzoni che immaginava poi di cantare in un teatro vero. Li incontra un agente di polizia municipale che deve sgombrare il palazzo ma che invece si lascia coinvolgere dall’artista ‘pazzo’ e sognatore nel folle progetto di trasformare quelle vecchie mura del ex manicomio in un teatro che ospiti un vero spettacolo, portato in scena proprio dagli ‘ospiti’ di quel vecchio ospedale psichiatrico.

Uno spettacolo molto bello e coinvolgente che vede sulle scene anche Francesco Da Vinci, Ettore Massa, C. Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio. La direzione artistica e la coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, supervisione artistica è di Lello Arena.

Sal Da Vinci al Teatro Augusteo anche a Capodanno: prezzi, orari e date