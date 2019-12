Capodanno 2020 sul mare di Posillipo nell’incantevole Baia delle Rocce Verdi

Grande serata di fine anno nell’incantevole cornice di Villa Fattorusso a Napoli, nella baia delle Rocce Verdi di Posillipo, per un Capodanno di eccellenza

Serata speciale per il Capodanno 2020 a Napoli a Posillipo. Martedì 31 dicembre 2019 un’esclusiva e raffinata serata di gala si terrà presso la splendida Villa Fattorusso che si affaccia, con le sue terrazze panoramiche, sulla famosa Baia delle Rocce Verdi.

Un evento all’insegna della raffinatezza ma anche del divertimento e della spensieratezza con una cena per i palati più fini e un live show ci accompagnerà fino alla mezzanotte. Poi si potranno ammirare i fuochi a mare dalle terrazze panoramiche della Villa e ballare sul dj set dei talentuosi Giosi Cipollaro e Peter Sch ci faranno scatenare fino all’alba.

Per partecipanti verrà organizzata una cena che accontenterà anche i palati più raffinati con un menu a base di pesce, ma ci sarà anche un’alternativa per chi non è amante dei sapori del mare e per vegani e celiaci.

Villa Fattorusso una splendida villa affacciata sulla Baia delle Rocce Verdi

Cosa c’è di meglio se non trascorrere le ultime ore dell’anno in un paradiso vista mare, nella splendida Villa Fattorusso una dimora storica straordinaria sulla Baia delle Rocce Verdi.

Un posto incantevole sul promontorio di Posillipo circondata dal verde e dal mare con un’ampia zona parcheggio che permette di lasciare le auto senza alcuno stress e danni causati da fuochi.

Dove: Villa Fattorusso via Posillipo n. 68 a Napoli

Maggiori informazioni e prenotazioni: +393490814094 | capodanno.villafattorusso@gmail.com | Evento Facebook