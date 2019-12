Il Presepe Vivente di Agerola nell’antico borgo di Campora

Un appuntamento molto suggestivo quello che si tiene ogni anno con il Presepe Vivente di Agerola organizzato a Campora con il presepe vivente in stile napoletano del 700 che quest’anno è alla sua 32^ edizione. E questa volta anche un percorso gastronomico da non perdere

Si terrà solo nei giorni di del 7-21-26-29 Dicembre 2019 e 4 Gennaio 2020 il suggestivo Presepe Vivente di Agerola organizzato dalla Parrocchia di San Martino di Campora e dalla Pro Loco.

Per questa 32^ edizione il suggestivo presepe vivente si presenta in una stupenda location naturale con un percorso più lungo ricco di nuove scene. E non mancherà anche uno speciale menu degustazione, che i visitatori potranno acquistare in loco e che li accompagnerà tra una scena e l’altra del presepe.

Il presepe vivente in stile napoletano del 700 si svolge nel più antico borgo di Agerola, a Campora ed è composto di tantissime scene “reali” con la popolazione del posto che partecipa in costume a questa bella festa.

E quest’anno lungo il percorso, tra una scena e l’ altra, i nostri ospiti potranno gustare gli antichi sapori di Agerola acquistando, a soli 6 euro, un menu degustazione che comprende bocconcino di fiordilatte, fetta di pizza del contadino, pasta e patate all’agerolese, montanara napoletana, zeppola di Natale e bicchiere di vino. Terminata la degustazione gli acquirenti riceveranno come souvenir una ciotola e un bicchiere di terracotta.

L’ingresso al Presepe è libero, ma per regolare la visita alle scene i visitatori devono munirsi di un biglietto rilasciato alla cassa operativa dalle ore 16:00. Sempre alla cassa si acquista eventualmente a 6 euro lo speciale menù degustazione.

Il Presepe Vivente di Agerola

Il Presepe Vivente ad Agerola nasce nel 1975 con un Parroco e un gruppo di giovani nella Parrocchia di San Martino Vescovo di Campora. Negli anni la rappresentazione ha riscosso un grande successo e a seguito ai lavori di ristrutturazione del sentiero lungo l’alveo del Penise si è spostato in quel luogo aumentando le scene della Natività.

Oggi le principali scene vengono narrate come l’Annunciazione a Maria a Nazareth, la visita di Maria alla cugina Elisabetta sino al concepimento di Giovanni, l’annuncio a Giuseppe, il viaggio verso Betlemme per il primo censimento, la Nascita di Gesù Cristo, l’Adorazione dei pastori avvertiti del Mistero dall’ Angelo, l’annuncio ai re Magi e l’Adorazione. Nel tempo il presepe Vivente di Agerola è diventato un bel momento di socializzazione tra la comunità e tutti i visitatori Da non perdere.

Maggiori informazioni Il Presepe Vivente di Agerola

Foto Facebook Presepe Vivente Agerola