Santoro Pastry Coffee: pasticceria e caffè partenopei al Vomero

Nel salotto del Vomero apre Santoro Pastry Coffee!

Santoro Pastry Coffee in Via Luca Giordano 124. Siamo nel cuore del Vomero, nel tratto forse più bello. Teatro dello struscio, del sano dolce far nulla. Insomma, qui trovi un dehor esterno accogliente, sala interna al piano superiore e con ampia vetrata. Quando si dice il salotto di via Luca Giordano si sta parlando di Santoro Pastry Coffee.

Due Famiglie si sono unite in un grande progetto:dal 1960 edal 1915. Siamo difronte alla pura eccellenza del! La pasticceria Santoro ha nei suoi classici il cuore e la passione deidei prodotti tanto cari ai. Presenti da anni sulle loro tavole, deliziano i palati da generazioni. Caffè Toraldo è il brand dove iltrova la sua massima espressione, dove le miscele rendono quel rito un vero momento di. Gustare un caffè amabile, cremoso è la forza del brand Toraldo.

Ora pensaci, nel salotto del Vomero, puoi iniziare dalle ore 7:30 e andare oltre la mezzanotte da Santoro Pastry Coffee. Dalla colazione con cappuccino e crema caffè, al cornetto creato nel laboratorio presente in store, all’aperitivo. Ma che aperitivo! È quasi un pranzo. Insomma qui non si bada alle quantità, ma alla qualità. L’aperitivo, quello serio, al Vomero è da Santoro Pastry Coffee. La pasticceria merita un capitolo a parte. Non vuoi l’aperitivo? Preferisci un dolce break?

All’interno c’è il banco dolci dove, devi fare attenzione perchè, potresti perderti e impiegare un bel po’ di tempo per scegliere. Dalla regia mi dicono che la cassata, il babà, le sfogliatelle, e tutto il repertorio è di produzione giornaliera, nei formati classici e mignon. La sfogliatella al limone è un momento catartico. Appena la mangi ne assapori subito la delicatezza e le sfumature gentili che ti fanno pensare: “cosa ci faccio con una sola sfogliatella? Le porto a casa!”. Naturalmente anche per i momenti particolari i pasticcieri di sapranno indicare i prodotti della tradizione migliori per il tuo evento.

Santoro Pastry Coffee è luogo di ritrovo, incontri, ci si da appuntamento, ci si ferma anche per un solo attimo di degustazione del caffè. Spesso usato anche per incontri di lavoro, fuori dalle solite mura di un ufficio. Nello struscio Natalizio, estivo, insomma nelle 4 stagioni (che oramai non esistono più), Santoro è la tappa obbligata quando vai al Vomero. Per questo può capitare che non sempre trovi posto, ma lo staff (impeccabile) sa come coccolarti nell’attesa… Sempre è solo nel salotto del Vomero.

Info e Contatti: