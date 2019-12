PizzArt Happening nelle Scuderie di Villa Favorita ad Ercolano

Tutto l’estro e la fantasia del Maestro Pizzaiolo Gennaro Salvo nel format esperienziale da non perdere che si terrà ad Ercolano, nelle antiche scuderie di epoca borbonica di Villa Favorita, tra le ottime pizze di Salvo, performance di danza a led, musica, mostre e live painting

Serata speciale Venerdì 27 dicembre 2019 nelle Scuderie di Villa Favorita ad Ercolano dove, dalle ore 20.00, ritorna PizzArt Happening.

PizzArt Happening è un vero e proprio format esperienziale che unisce Arte e Gusto e propone, nelle antiche scuderie di epoca borbonica di Villa Favorita, una serata veramente speciale tra l’estro e la fantasia del Maestro Pizzaiolo Gennaro Salvo e le esaltanti performance di danza a led con anche tanta buona musica, il live painting e delle mostre.

Un grande evento che sarà un bel momento di condivisione all’interno delle festività e dove non mancheranno delle degustazioni libere di pizze al forno, di montanare sia in versione classica che gourmet e di birra.

Una serata veramente speciale organizzata dalla Pro Loco Hercvlanevm e da Nomea srl in cui è gradita e consigliata la prenotazione per il limite dei posti disponibili. L’ingresso al PizzArt Happening costa 20 € ed è gratuito per bambini con età inferiore ai 12 anni.

Le prenotazioni e tutte le informazioni si potranno effettuare presso Pro Loco Hrcvlanevm in Corso Resina n° 187 ad Ercolano e ai seguenti recapiti telefonici: 081 012 0930 – 345 469 3542 o WhatsApp: 33890527134 – 3282694680

PizzArt Happening ad Ercolano: prezzi, orari e date