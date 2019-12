Campania>artecard 365: l’abbonamento per visitare e scoprire le bellezze della Campania

L’abbonamento per visitare e scoprire le tantissime bellezze della nostra terra. Posti straordinari, ricchi di storia e di tesori: tanti siti archeologici e Musei di Napoli e della Campania per un anno ad un prezzo incredibile

Siamo ormai vicini a Natale e come sempre manca sempre qualche regalo da fare: all’amica di sempre, al fratello e al collega preferito. E per gli amici di Napoli da Vivere i regali hanno anche la prerogativa di essere doni che dimostrano l’amore per Napoli e per la nostra terra.

Un’idea originale ed il regalo perfetto per chi ama Napoli, ed è sempre alla scoperta di nuovi segreti della città e del territorio, è sicuramente il cofanetto XMAS limited edition di Gold 365 Campania > artecard.

Il 365 Abbonamento Gold è un abbonamento della Regione Campania che ci farà scoprire le tantissime bellezze della nostra terra. Posti incredibili, ricchi di storia e di tesori che potremo vedere tutti per un anno con Il 365 Abbonamento Gold che permette di entrare, e per ben 2 volte, in più di 50 siti archeologici a Napoli e in Campania, durante un periodo di 365 giorni dalla data di attivazione nel periodo.

Inoltre l’abbonamento ci permetterà di avere lo sconto del 50% sul prezzo di ingresso di altrettanti siti archeologici. Con l’abbonamento ogni volta che vogliamo avremo sempre un impegno improrogabile: scoprire e amare Napoli, con una passeggiate nel Museo di Capodimonte, o magari ammirando la magnifica collezione egizia del Museo Archeologico di Napoli.

Oppure potremo immergerci nei mille tesori della Campania e in un altra epoca passeggiando nelle strade degli scavi di Pompei o di Ercolano o ammirare lo sfarzo della Reggia di Caserta e la maestosità dei Templi di Paestum o della Certosa di San Lorenzo.

Tutto ciò sarà possibile acquistarlo con un cofanetto limited edition a prezzo scontato per il periodo natalizio.

XMAS Gold 365 Campania > artecard

Sono previste due possibilità di abbonamento:

365 abbonamento gold adulti : riferito a persone dai 25 anni in sù. è acquistabile ad un prezzo scontato di 40,00€

: riferito a persone dai 25 anni in sù. è acquistabile ad un prezzo scontato di 365 abbonamento gold giovani: riferito a persone dai 18 ai 25 anni non compiuti. è acquistabile ad un prezzo scontato di 30,00€

Musei visitabili gratis

Con Artecartd Gold è possibile visitare 2 volte i tuoi musei preferiti a Napoli e in Campania; i musei aderenti all’iniziativa a Napoli sono i seguenti:

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Madre· museo d’arte contemporanea Donnaregina

Palazzo Reale di Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Certosa e Museo di San Martino

Museo Pignatelli Cortes

Museo Duca di Martina

Museo civico di Castel Nuovo

Castel Sant’Elmo

Musei e siti aderenti in Campania

Scavi di Pompei

Scavi di Ercolano

Scavi di Oplontis

Scavi di Stabia

Scavi di Boscoreale ed Antiquarium

Parco Archeologico di Baia

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Anfiteatro Flavio

Parco Archeologico di Cuma

Reggia di Caserta

Museo Archeologico dell’Antica Capua

Museo dei Gladiatori

Anfiteatro Campano

Mitreo

Parco Archeologico di Paestum

Museo Archeologico Nazionale di Paestum

Certosa San Lorenzo

Parco Archeologico di Elea Velia

Inoltre, è possibile avere lo sconto fino al 50% su altrettanti siti archeologici e musei.

Dove acquistare l’abbonamento

Stazione Centrale di Napoli (Edicola Hudson News Number One): dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 18:00

(Edicola Hudson News Number One): dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 18:00 Aeroporto di Napoli (Napoli Official Tour Mr. White) dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:00

(Napoli Official Tour Mr. White) dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:00 Box Office – Galleria Umberto (Napoli)

– Galleria Umberto (Napoli) Number One / Hudson – Stazione centrale di Napoli

– Stazione centrale di Napoli Dusila – Aeroporto Capodichino di Napoli

– Aeroporto Capodichino di Napoli Mister White – Piazza Bovio (Napoli)

– Piazza Bovio (Napoli) Museum shop – Piazzetta Nilo (Napoli)

– Piazzetta Nilo (Napoli) Museo Madre – Via Settembrini 79 (Centro storico Napoli)

– Via Settembrini 79 (Centro storico Napoli) Reggia di Caserta – Bookshop

Bookshop Edicola Todamagia – Stazione FS Salerno

Stazione FS Salerno Artepoint in tutta la città

Campania>artecard 365: maggiori informazioni

Foto Facebook Campania Artecard