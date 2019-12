Grande festa per il Natale al Borgo a Bagnoli Irpino

Tanti eventi e poi mercatini, food, musica, chef d’autore, street art, musica e spettacoli per questa grande festa che si terrà a Bagnoli Irpino la città del “nero di bagnoli” l’ottimo tartufo irpino

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino è una grande festa che si terrà nel weekend del 20, 21, 22 e poi in quello del 27, 28, 29 dicembre 2019 e continua anche il 3, 4, 5 gennaio 2020. Una festa organizzata dal Comune di Bagnoli Irpino in collaborazione con la Pro Loco ed il Consorzio Turistico anche per valorizzare anche l’ottimo tartufo “Il Nero di Bagnoli”.

Dal 20 dicembre 2019 fino all’Epifania con tre ricchi weekend con tantissimi eventi tra degustazioni, musica, arte, artigianato, cinema, teatro, mostre d’arte eventi per bambini e tanta musica, Ci sarà infatti il concerto di Natale dell’Orchestra del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino e poi la musica classica al Castello e poi gospel, rock e tanto altro.

Anche Street Art a Bagnoli irpino e poi tanti Chef di rilevo

Non mancheranno i Mercatini di Natale ma a Natale al Borgo, ci sarà anche la presenza della street art Gennaro Vallifuoco che realizzerà tante installazioni lungo tutto il caratteristico borgo storico che rappresentano l’allegoria della tombola napoletana. Non mancheranno Chef di rilievo che esalteranno con le loro ricette i prodotti tipici, a partire dal tartufo nero, e poi tanti mercatini natalizi, la Casa di Babbo Natale e le belle luminarie d’artista.

I principali eventi in programma a Dicembre 2019

venerdì 20 dicembre

ore 17:00 – inaugurazione della Pinacoteca comunale “Michele Lenzi”. Allestita nel Castello “Cavaniglia”

ore 18:00 – apertura della Casa di Babbo Natale e dell’Ufficio Postale, dove i più piccoli potranno inviare le loro letterine a Santa Claus.

Ore 18:00 – apertura dei Mercatini di Natale e degli stand gastronomici organizzati dalla Pro Loco di Bagnoli Irpino,

ore 20:00 – Chiesa di Santa Maria Assunta “Concerto per il Natale” della Cimarosa Young Sinfonietta diretta dal M° Massimo Testa.

Sabato 21 dicembre

ore 12:00 apertura dei Mercatini di Natale e stand gastronomici.

Ore 12 – i bambini potranno imparare come realizzare dolci nel laboratorio di pasticciere

Ore 17 – spettacolo “Incantesimo di Natale” e a seguire l’Angolo delle Storie con le favole di Natale lette da Margherita ed illustrate da Pellegrino de “Le Avventure di Holly”.

Domenica 22 dicembre

ore 12:00 apertura dei Mercatini di Natale e stand gastronomici. Nel comune appuntamento con il food e lo show cooking con piatti a base di tartufo nero di Bagnoli e pecorino bagnolese dello Chef Cristoforo Trapani con abbinamento dei vini della cantina Sertura di Giancarlo Barbieri.

ore 12:00 – spettacoli del teatro dei burattini di Adriano Ferraiolo.

Giovedì 26 dicembre

la tombolata,

venerdì 27 dicembre

ore 17:30, al Castello Cavaniglia, presentazione del libro “Il gene maledetto” di Rosaria Patrone,

alle 21:00 nella sala del Cinema Comunale il Festival di Cortometraggi.

Sabato 28 dicembre

ore 12:00 laboratorio “Nonne in pasta” dedicato ai più piccoli.

ore 12:00 presepe vivente in Piazza Umberto I.

Domenica 29 dicembre

ore 10:00 presepe vivente in Piazza Umberto I.

Nel comune appuntamento con il food d’autore con lo Chef Giovanni Arvonio, classe 1986, originario di Sperone, e allievo di Gualtiero Marchesi.

ore 21:00 Piazza Di Capua, dalle finalissime di Sanremo Giovani, concerto di Marco Sentieri.

Lunedì 30 dicembre

Ore 20,30 Chiesa di San Domenico il concerto “In..Canto di Natale”.

Gli eventi di Gennaio 2020

Tanti eventi anche a Gennaio 2020 con la tradizionale tombolata di mercoledì 1 gennaio, e poi giovedì 2 gennaio alle ore 17:00 lo spettacolo “Incantesimo di Natale” e alle 21:00, nella Chiesa Santa Maria Assunta il concerto del Coro di San Francesco.

Poi Venerdì 3 gennaio, alle 20,30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, concerto gospel “It’s Christmas Time!” con Marina Bruno e Giuseppe Di Capua. Sabato 4 gennaio serata in piazza Di Capua dj Vinil Gianpy.

Domenica 5 gennaio il terzo ed ultimo appuntamento con gli chef d’autore, con Mirko Balzano e alle ore 18:30, al Castello Cavaniglia, concerto di musica classica con Veronica Loria.

Grande festa il 6 gennaio con la tante caramelle per tutti i bambini e poi alle 20,30 nel cinema comunale la commedia teatrale “Pensione ‘o Marechiaro”, a cura del Gruppo giovani “V. Nigro”.

Maggiori informazioni Natale al Borgo a Bagnoli Irpino