La Cantata dei Pastori con Peppe Barra al Teatro Politeama di Napoli

Ritorna al Teatro Politeama di Monte di Dio lo spettacolo natalizio per eccellenza a Napoli: La Cantata dei Pastori con Peppe Barra che avrà con lui la bravissima Rosalia Porcaro

Da mercoledì 18 a domenica 29 dicembre 2019 ritorna al Teatro Politeama di Napoli un vero “classico” del teatro napoletano natalizio. La Cantata dei Pastori, di Peppe Barra , liberamente ispirata all’opera teatrale sacra di Andrea Perrucci.

Un grande spettacolo e un vero e proprio rito che si ripete, con successo, da anni a Napoli. Da oltre quarant’anni non c’è Natale a Napoli senza la Cantata dei Pastori di Peppe Barra e da qualche anno nel ruolo di Sarchiapone c’è con Peppe Barra la bravissima Rosalia Porcaro.

La Cantata dei Pastori: da oltre tre secoli lo spettacolo di Natale

La Cantata dei Pastori è un testo teatrale gesuitico scritto per contrastare la “diabolica” Commedia dell’Arte, tra lingua colta e dialetto, tra riti pagani e sentimento cattolico.

La cantata racconta la movimentata e travagliata storia di Giuseppe e Maria per raggiungere Betlemme per il censimento e i tanti ostacoli da superare prima di trovare rifugio nella grotta della Natività.

Nel tremendo viaggio vengono accompagnati da due figure popolari napoletane: Razzullo, lo scrivano assoldato per il censimento e Sarchiapone, il barbiere pazzo in fuga per omicidio.

Peppe Barra e la Cantata dei Pastori

Da tantissimi anni Peppe Barra porta a Natale la sua “cantata” sulle scene dei teatri napoletani. Lui interpreta Razzullo, lo scrivano, ed è anche il regista dello spettacolo e da oltre quarant’anni la sua versione della Cantata dei Pastori è sempre un grande successo.

Sulle scene del Teatro Politeama di Napoli assieme a Peppe Barra da qualche anno c’è la bravissima Rosalia Porcaro, che interpreta Sarchiapone, e tanti altri bravi attori.

Le musiche sono di Lino Cannavacciuolo, la Canzone di Razzullo è di Roberto De Simone.

La Cantata dei Pastori con Peppe Barra: prezzi, orari e date