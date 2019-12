La Cantata dei Pastori del Rione Sanità: spettacolo gratuito

Un bellissimo spettacolo gratuito su prenotazione si terrà per due giorni nella Basilica di Santa Maria alla Sanità, la chiesa del monacone, per festeggiare tutti insieme la cultura e la bellezza di uno degli storici rioni cittadini

Il 28 e il 29 dicembre 2019 alle 20:30 nella grande Basilica di S. Maria della Sanità in Piazza Sanità, 14 a Napoli si terrà “La Cantata dei Pastori del Rione Sanità” un grande spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria per la regia di Vincenzo Pirozzi con le musiche dell’Orchestra Giovanile Sanitansamble.

L’evento è organizzato e offerto dalla Fondazione di Comunità San Gennaro e dalla Compagnia SanitArte. A recitare ci saranno anche i giovani del quartiere, con età tra i dieci e i venti anni, mentre la musica è affidata all’Orchestra giovanile Sanitansamble diretta dal Maestro Paolo Acunzo.

La Cantata dei Pastori del Rione Sanità

La Cantata dei Pastori è uno spettacolo di origine religiosa che narra il viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme e delle insidie dei diavoli che arrivano sulla terra per evitare la nascita di Gesù. Tra i protagonisti della sacra rappresentazione ci sono due figure popolari napoletane quali Razzullo, napoletano del settecento uno scrivano inviato in Palestina per il censimento, comico personaggio popolano perennemente affamato e Sarchiapone, il barbiere pazzo in fuga per omicidio.

Dalla storica trama d’impostazione strettamente religiosa e moraleggiante, i rifacimenti continui hanno portato “la Cantata dei Pastori” ad essere un testo teatrale divertente per la vivacità delle battute e per la gestualità dei personaggi.

Per la rappresentazione che sarà proposta nella Basilica di S. Maria della Sanità il regista ha riadattato il testo annullando quasi tutte le parti cantate, sostituendole con testi recitati e trasformandolo in prosa esclusiva. E’ stato anche inserito un volto novo, ovvero “peppeniello” (nome tipico campano) un saltimbanco che diventa la coscienza di Razzullo (un po come il Grillo Parlante lo era per Pinocchio di Collodi).

La Cantata dei Pastori del Rione Sanità: Info e contatti

L’evento è gratuito ma per partecipare agli spettacoli del 28 e 29 dicembre 2019 alle 20:30 nella grande Basilica di S. Maria della Sanità in Piazza Sanità, 14 a Napoli della “La Cantata dei Pastori del Rione Sanità” la prenotazione obbligatoria e gratuita.

Si potrà effettuare al numero telefonico 327 440 5486 o scrivendo a info@fondazionesangennaro.org o rivolgendosi in sagrestia da Alessandro.

Maggiori informazioni – “La Cantata dei Pastori del Rione Sanità”

Foto Facebook Fondazione di Comunità San Gennaro