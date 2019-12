Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 20 al 22 dicembre 2019

Un nuovo weekend con tante cose da fare per i bambini e le loro famiglie con per un fine settimana da passare assieme con eventi sempre interessanti.

A Napoli e dintorni numerosi eventi e manifestazioni per accogliere famiglie e bambini e tutti esaltano e rendono ancor più affascinante la città in questo periodo natalizio. Il week-end del 20-22 dicembre è, probabilmente, quello più magico per immergersi e familiarizzare con la straordinaria atmosfera partenopea fatta di arte, miti, sapori, cultura e tradizione.

Natale allo zoo di Napoli con Santa Claus e il suo villaggio

A rendere così bello e vivibile il Natale partenopeo è sicuramente il favore di un clima mite che permette a chiunque di riversarsi negli spazi aperti, giovandosi a pieno delle esperienze urbane ed extra urbane che la città mette a disposizione. Una delle occasioni da cogliere per trascorrere ore liete a contatto con la natura è quella offerta dallo Zoo di Napoli che, oltre alla consueta visita delle sue 400 specie animali di cui si prende cura, ha allestito il “Piccolo Villaggio Polare” visitabile ogni giorno e, nei week-end, “accompagnato” dal Villaggio di Babbo Natale. Il vecchio barbuto attende tutti i bambini per ricevere le letterine ed esaudire desideri. C’è però una piccola clausola: la letterina dovrà riportare un desiderio per sé e uno per gli animali, la natura o l’ambiente. Infine, sempre in contesta di studio e scoperta, si terranno attività laboratoriali nelle quali si osserveranno i comportamenti degli animali durante l’inverno. Maggiori informazioni

Coca-Cola Christmas Village: esperienze immersive, concerti gospel e solidarietà nell’evento natalizio “Condividi la Magia del Natale”

Il sodalizio che guarda in direzione della solidarietà, nato tra Coca-Cola e Banco Alimentare (che da 30 anni raccoglie e distribuisce i prodotti alimentai in Italia), si corona questo fine settimana a Napoli con “Condividi la magia del Natale”, progetto volto a supportare le comunità locali presso le quali fa tappa. Per questo anno, il giorno 21 dicembre, si svolgerà una grande festa natalizia che coinvolge adulti e bambini in esperienze magiche e divertenti che si svolgeranno attorno al celebre truck rosso con il marchio Coca – Cola. Tanti gli eventi previsti: dal Coca-Cola Christmas Market, ovvero un mercatino solidale nel quale è possibile acquistare i gadget dell’azienda (con ricavato devoluto interamente in beneficenza) concorrendo a distribuire oltre un milione di pasti, al Coca-Cola Village che prevede concerto gospel e l’addobbo dell’albero di Natale, dalla Infinity room, stanza nella quale immergersi per vivere una esperienza magica tra specchi, pacchi da scartare e atmosfere uniche, all’incontro finale con Babbo Natale che dispenserà un piccolo presente su cui imprimere qualche speciale richiesta. Maggiori informazioni

Concerto in platea! Al Sancarluccio il terzo appuntamento con la rassegna La lanterna magica è una esplosione di musica e partecipazione

L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 17,30 e poi alle 19,15 ed è con il terzo spettacolo della rassegna teatrale ideata e pensata per i bambini da “Il Teatro nel baule”. Questa volta la festa di musica e suoni si anima e prende forma già nel foyer, conducendo i bambini alla scoperta della musica suonata dal vivo, rendendoli non solo spettatori ma coinvolgendoli nello spettacolo. Il concerto metterà in stretta connessione grandi e piccini, musicisti e non, che, insieme, daranno vita ad una vera e propria orchestra con la voce, il corpo e gli strumenti musicali, fino a creare un trionfo sonoro che coinvolgerà la platea e il palcoscenico. Nei lavori de La Fabbrica del Divertimento si integrano musica, cultura, teatro e movimento, scelti come strumenti per coltivare la creatività e la sensibilità artistica dei bambini. Lo spettacolo parte dall’idea che “tutti possono fare musica”, soprattutto i più piccoli, pubblico a cui il polo educativo si rivolge da oltre dieci anni con laboratori, corsi e spettacoli in cui emerge il valore pedagogico dell’“imparare facendo”. Spettacolo consigliato a partire dai 4 anni. Costi: 10 € intero adulto, 8€ ridotto per: bambini fino ai 13 anni, famiglie a partire da 4 componenti, tesserati de Il teatro nel baule, allievi del Teatro Sancarluccio, per chi acquista on-line.: Info a 3478437819 oppure 3487335857; Maggiori informazioni La Lanterna Magica

MIRO’panKIDS – giochi, arte e creatività nel progetto esperienziale per bambini, ragazzi e famiglie

Il Progetto PANkids racconta (e gioca con) Joan Miró, si svolge in occasione della grande mostra si Mirò curata da Robert Lubar Messeri che si tiene al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli e che espone 80 opere originali del grande Maestro catalano. Nella mostra c’è un’offerta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie) curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete delle cinque Associazioni del PANkids (Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus). Tutte associazioni impegnate da anni nella realizzazione collegiale di attività formative ed esperienziali di didattica dell’arte e della creatività dedicate a bambini, preadolescenti e giovani presso il Pan di Napoli. Dalle opere d’arte in mostra all’arte in opera, «MiróPANkids» propone un cantiere in cui l’arte e la creatività svolgono una funzione attiva d’unione tra cultura e società. In particolare, il viaggio attraverso le opere esposte, testimonianza di sei decenni di attività di Miró, dal 1924 al 1981, sarà una stimolante occasione per (ri)scoprire la trasformazione dei linguaggi pittorici che il grande artista iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni Venti anche attraverso l’uso innovativo di supporti diversi, mettendo alla prova lo sguardo e il pensiero divergente di piccoli e grandi. Il sabato e la domenica tutte le Associazioni, a rotazione e in alternanza a due per volta ogni weekend proporranno i loro laboratori e poi visite guidate e percorsi creativi. Partecipanti: da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti per visita e laboratorio. Costi: € 5 il sabato e la domenica; € 10 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Info e prenotazioni (obbligatorie): Orari weekend: sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 16,30-19,00 Tel. Ufficio prenotazioni + 39 334 132 42 81.Maggiori Informazioni