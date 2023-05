Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 19 al 21 maggio 2023

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Anche nel weekend 19 al 21 maggio 2023, si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città e alla fine le Mostre a Napoli.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Visite guidate gratuite alle Dimore Storiche a Napoli e in Campania

Domenica 21 maggio 2023 si svolgerà la XIII edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. A Napoli e in Campania tanti luoghi esclusivi da visitare gratuitamente tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini. Visite gratuite alle Dimore Storiche

Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Galleria Borbonica di Napoli

Sabato 20 maggio 2023 alle ore 21.30 nei meandri della splendida Galleria Borbonica di Napoli si terrà il concerto della Quartieri Jazz di Mario Romano con la presentazione del terzo lavoro discografico dal titolo “La Città Parallela”. Jazz alla Galleria Borbonica

Game Concert; le meravigliose musiche dei videogame al Palapartenope di Napoli

Evento speciale a Napoli dove Sabato 20 maggio 2023 al Palapartenope – Casa della Musica Federico, arriva per la prima volta in Italia, Game Concert, uno spettacolo straordinario tutto dedicato alle meravigliose musiche dei videogame. Game Concert

Maggio dei Monumenti: concerti gratuiti sulla terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte

Tra i tanti eventi gratuiti previsti per il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli da non perdere gli eventi musicali ospitati da prestigiosi alberghi cittadini. Da non perdere C’è Musica Nell’aria tra il 19 e il 21 maggio con concerti sulla splendida terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte a Napoli. Concerti gratuiti sulla terrazza panoramica

Aperture straordinarie dei Musei dell’Università di Napoli

I 5 straordinari Musei dell’Università Federico II di Napoli effettueranno delle aperture straordinarie nei giorni 6, 21, 27, maggio e poi il 3 e l’11 giugno 2023 con un prezzo d’ingresso di pochi euro. Aperture straordinarie dei Musei dell’Università

Campania Jazz Med Festival: il grande Jazz a Napoli nel Chiostro di Santa Maria la Nova

Si terrà a Napoli nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2023, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova la rassegna musicale Campania Jazz Med Festival, con concerti da non perdere. Campania Jazz Med Festival

Maggio dei monumenti: rassegna gratuita di film di Antonio Capuano

Maggio dei monumenti 2023 a Napoli con tanti film gratuiti dedicati al cinema di Antonio Capuano. Tanti film gratis nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 maggio nei grandi cinema di Napoli I film di Antonio Capuano

Al Teatro Bellini di Napoli i “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello

Al Bellini di Napoli dal 16 al 28 maggio 2023 arriva un classico del teatro di Luigi Pirandello, i “Sei personaggi in cerca d’autore” per la regia di Valerio Binasco, un dramma da tanti ritenuto l’opera più famosa della produzione drammaturgica di Pirandello. Sei personaggi in cerca d’autore

Scale di Maggio: visite alla scoperta delle scale per il Maggio dei Monumenti

Scale di Maggio è un vasto programma di visite e eventi che si svolgerà assieme al Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli dal 13 maggio al 3 giugno 2023 a cura del Coordinamento Scale di Napoli. Scale di Maggio

Maggio dei monumenti: visite gratuite dell’Osservatorio Astronomico e al Parco del Pausillypon

Maggio dei monumenti 2023 a Napoli per la sua 29esima edizione dal 12 maggio al 4 giugno 2023 si chiamerà Napoli in Vetta. Tra i tanti eventi proposti anche aperture straordinarie e gratuite di due luoghi bellissimi della città: l’Osservatorio Astronomico e il Parco del Pausillypon, aperti previo prenotazione obbligatoria il 13,20,24, 27 maggio Maggio dei monumenti

Tableaux Vivants a Napoli: le opere di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Una sola data al mese a Napoli, per vedere l’eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio. L’evento nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina nel Centro storico della città, Prossimo 21 Maggio 2023 – Tableaux Vivants

Aperitivi a Regola d’Arte: aperitivo e visita guidata nei luoghi più belli di Napoli

Tornano gli Aperitivi a Regola d’Arte di Wander Naples with Anna, una serie di appuntamenti imperdibili per scoprire i luoghi più significativi e suggestivi della nostra città, accompagnati da brave Guide Turistiche. Gli appuntamenti prevedono anche un simpatico aperitivo offerto nei migliori cafè-bistrot in città. Prossimo STREET heART FRA I DECUMANI DI NAPOLI – 20-21 Maggio 2023. Aperitivi a Regola d’Arte

Canta MeMUS!: laboratorio di canto per bambini al Teatro San Carlo di Napoli

Il Teatro San Carlo organizza un progetto dal titolo “Canta MeMUS!” per far avvicinare i bambini al canto attraverso alcuni incontri la domenica mattina. Prossimo 21 maggio Canta MeMUS!

Racconti per Ricominciare: il festival di teatro al tramonto nei luoghi più belli

Il festival di teatro al tramonto Racconti per Ricominciare è un bell’un evento diffuso che propone spettacoli dal vivo e itineranti, nei bellissimi luoghi del patrimonio storico-artistico e paesaggistico di Napoli e della Campania con un ticket di max 10 euro. Spettacolo il 18,19 20 e 21 maggio Racconti per Ricominciare

La stagione dei Concerti nella Villa Floridiana a Napoli

Continuano, anche per il 2023, i concerti in Floridiana a cura dell’associazione musicale Golfo Mistico con eventi di domenica mattina nel Salone delle feste del Museo Duca di Martina. Nel prezzo del biglietto anche l’ingresso allo splendido museo. Prossimo 21 maggio “Concerti in Floridiana“.

Concerti gratuiti per il Maggio dei Monumenti, nel rooftop dell’Hotel Britannique

Tra gli 80 eventi gratuiti previsti per Maggio dei Monumenti la parte musicale sarà inaugurata dal 12 al 14 maggio 2023 presso il rooftop dell’Hotel Britannique che ospiterà tre concerti dal titolo “Mandolini verticali”. Concerti gratuiti nell’Hotel Britannique

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

La Fondazione F.M. Napolitano, sta effettuando un interessante programma di concerti a Napoli al Circolo Canottieri Napoli. Prossimo 17 maggio 2023. Serate musicali al Circolo Canottieri

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria. Prossimo giovedì 18 – La memoria ritrovata: la Siringa della Casa degli epigrammi greci di Pompei ndv – di Maria Morisco – Incontri di Archeologia al Mann

Appuntamenti letterari gratuiti al tramonto nella splendida Villa Campolieto

Anche quest’anno, nella splendida Villa Campolieto ad Ercolano, una delle più belle Ville Vesuviane del Miglio d’oro, la rassegna letteraria gratuita dal titolo Campolieto Book Garden, Prossimo appuntamento 19 maggio – Elsa Ruotolo presenta “Il lungo inverno di Ugo Singer”– Campolieto Book Garden

3 Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimi mercoledì 17 maggio – Confronti musicali contemporanei – pianoforte Ciro Longobardi concerto in collaborazione con l’Associazione Dissonanzen – giovedì 18 maggio – Omaggio a Pina Buonomo – introduce Renato Di Benedetto – pianoforte Michele Campanella – venerdì 19 maggio – Brahms e la tradizione mitteleuropea – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Maiella pianoforte Lino Costagliola direttore Antonio Maione Concerti gratuiti al Conservatorio

Arte pubblica a Napoli: a San Martino le 4 colorate aragoste giganti di Philip Colbert

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli eventi di arte pubblica a Napoli

Arte pubblica – ”Key of Today”: una gigantesca opera dell’artista Milot esposta a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. ”Key of Today”

Degas il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Prorogata al 30 maggio 2023 nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà la mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Fino al 31 maggio 2023 si terranno le rappresentazioni teatrali per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli per la rassegna Fiabe di Primavera proposta da anni Domenica 21 maggio Fiabe di Primavera

Il Comicon continua con il COMIC(ON)OFF con tanti eventi, mostre

Continua la grande festa del COMICON Napoli, la grande festa internazionale del Fumetto fino al 30 giugno 2023 con il COMIC(ON)OFF che presenterà circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Gli eventi del COMIC(ON)OFF

Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero: dopo 20 anni apre a fine giugno 2023

Dovrebbe aprire a breve il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, una grande area verde di circa 14.000 mq tra la zona dei Cacciottoli e Viale Raffaello. Lavori iniziati 20 anni fa sulla grande area di abbandonata da anni e che sta diventando un Parco Urbano. l’ex Gasometro al Vomero

A Castel Sant’Elmo a Napoli ritorna “Dignità Autonome di Prostituzione”

Dal 22 giugno al 2 luglio 2023, alle ore 20.30, ritorna a Castel Sant’Elmo la speciale versione di Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che, dopo il grande successo dello scorso anno, riporterà la sua Casa Chiusa dell’Arte nella splendida location di Castel Sant’Elmo. Dignità Autonome di Prostituzione

A Napoli concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore

Nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore dal 21 Aprile al 9 Giugno 2023 bella rassegna musicale gratuita a Napoli. In via Duomo quattro concerti in programma, a cura della Società Polifonica della Pietrasanta.Prossimo 20 maggio Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Programma del Cineforum Arci Movie con grandi film e incontri con i registi

Grandi film a 5 euro per il ritorno per lo storico Cineforum Arci Movie che si tiene dal 1990 e che anche quest’anno sarà al cinema Pierrot di Ponticelli. Proiezioni il martedì e il mercoledì Cineforum Arci Movie

Mi illumino d’Azzurro: monumenti a Napoli illuminati di notte di Azzurro Napoli

Partito da Martedi 11 ottobre 2023 un nuovo progetto del Comune di Napoli “Mi illumino d’Azzurro“ che prevede, ogni sera, a partire dalle 18:30 che Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno a piazza Municipio siano illuminati dall’azzurro Napoli. Vedi Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno Vedi Piazza Plebiscito in Azzurro

“È aperto a tutti quanti”: Concerti gratuiti a Napoli a Palazzo Piacentini

Fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale primaverile “È aperto a tutti quanti. che prevede, interessanti concerti gratuiti Concerti gratuiti a Palazzo Piacentini

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte

Aperte nei weekend la chiesa di San Giovanni a Carbonara e di San Domenico Maggiore

Saranno aperte a Napoli in tutti i weekend e nei festivi, fino al 25 giugno 2023, la chiesa di San Giovanni a Carbonara e il complesso di San Domenico Maggiore in occasione della mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” che si tiene nel Museo di Capodimonte Aperte nei weekend

Restaurata la Fontana del Gigante sul lungomare di Napoli

La bellissima fontana del Gigante, una delle fontane monumentali, tra le più belle di Napoli, è stata completamente restaurata e riempie di nuovo il meraviglioso angolo tra via Nazario Sauro e via Partenope, a poca distanza dal Castel dell’Ovo. Fontana del Gigante

Ryanair a Napoli per l’estate 2023 con 530 voli settimanali, 58 rotte e 6 nuove destinazioni

Grandi novità per l’Aeroporto di Capodichino e per la città di Napoli da Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia: annunciato, infatti, il nuovo e più grande operativo estivo per Napoli, con 58 rotte, tra cui 6 nuove per un totale di 530 voli settimanali Ryanair a Napoli

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti di Maggio

Anche per tutto il mese di maggio 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano Mercatini Agroalimentari.

Le mostre da non perdere in Primavera a Napoli e in Campania

A Primavera 2023 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte Le mostre da non perdere in Primavera

Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

I migliori eventi, gratuiti e non, a Napoli durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023

Anche durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 si terranno sempre tanti eventi a Napoli, gratuiti e non. Di seguito una selezione di quelli più interessanti Eventi a Napoli durante la settimana

Il Teatro cerca Casa: al via gli spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

a Napoli gli spettacoli della nuova stagione de Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati. 15 nuovi spettacoli, 5 eventi e 4 ritorni. Gli spettacoli fino ad Aprile 2023 Il Teatro cerca Casa

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. Il Teatro dei Piccoli

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Visite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

A Napoli si continua a visitare, con un piccolo ticket, nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, nella Basilica di Santa Maria della Sanità. La grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli.

Metro Linea 7 a Napoli: a Monte Sant’Angelo la grande opera di Anish Kapoor

Installata nel cantiere della Metro Linea 7, all’uscita del Rione Traiano della stazione della linea 7 a Monte Sant’Angelo la megascultura di Anish Kapoor che fungerà da ingresso alla stazione della Metro. La linea 7 in funzione nel 2023. Metro Linea 7 a Napoli

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita – una città ricca di arte, cultura e storia , con centinaia di luoghi 10 cose da vedere a Napoli

una città ricca di arte, cultura e storia con centinaia di luoghi Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli – Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello Castel Sant’Elmo

Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2

foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati Come rivedere Filumena Marturano con Massimiliano Gallo trasmessa su RAI 1 – il bel film suFilumena Marturano, l’opera di Eduardo de Filippo,con Massimiliano Gallo Come rivedere il film

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 27 agosto al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Al Madre di Napoli 2 mostre da non perdere

Tre grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

A Palazzo Reale di Napoli una mostra su Caravaggio

A Palazzo Reale di Napoli fino al 9 maggio 2023la mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio” con opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio e poi dei “Caravaggeschi” tra cui Mattia Preti, Battistello Caracciolo e di altri grandi artisti del ‘600. mostra su Caravaggio

Gli Spagnoli a Napoli. La grande mostra al Museo di Capodimonte

Fino al 25 giugno 2023 a Napoli, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, una interessantissima mostra dal titolo “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” organizzata dal Museo di Capodimonte in partenariato con il Museo del Prado di Madrid. Visibile anche, dopo 400 anni, la Madonna del pesce di Raffaello. Gli Spagnoli a Napoli

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”

Fino al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. viaggio nel mondo di Lucio Dalla

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 maggio 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, fino al 30 maggio 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata fino al 31 maggio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

