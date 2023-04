Mi illumino d’Azzurro: a Napoli anche Piazza Plebiscito illuminata di notte di Azzurro Napoli

Ph Facebook Comune di Napoli

Prosegue l’iniziativa ‘M’illumino d’azzurro’ voluta dal Sindaco Manfredi per festeggiare la squadra del Napoli e sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici nell’ambito dei prossimi festeggiamenti. Dopo la Fontana del Nettuno in piazza Municipio e il Castel dell’Ovo da qualche giorno di notte è illuminata d’azzurro Napoli anche Piazza del Plebiscito con tutto il colonnato. Una splendida iniziativa in città

Continua l’iniziativa del Comune di Napoli dal titolo ‘M’illumino d’azzurro’ che, per festeggiare la squadra del Napoli e tutta la città, sta illuminando di notte di Azzurro Napoli i grandi Monumenti cittadini.

In questi giorni è stato acceso anche lo splendido Colonnato di Piazza Plebiscito che sarà illuminato d’azzurro Napoli tutte le notti fino ai prossimi festeggiamenti. Da martedi 11 aprile 2023 il Comune ha illuminato di Azzurro anche la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, e lo splendido Castel dell’Ovo ed è stata illuminata anche la sede della Marina Militare in via Acton che ha aderito alla suggestiva campagna.

Ma non finisce qua: si proseguirà infatti nelle prossime settimane con ulteriori siti e monumenti, anche in collaborazione con altre istituzioni che intendono aderire all’iniziativa. I monumenti verranno illuminati dall’azzurro Napoli ogni sera, a partire dalle 18:30.

Un bel progetto che nasce con la volontà di celebrare la squadra del Napoli in modo sano e rispettoso della città, attraverso una valorizzazione dei nostri monumenti e non tramite un danneggiamento. Forza Napoli e godiamoci la Napoli tutta azzurra di notte!

Vedi anche la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, e Castel dell’Ovo illuminati di Azzurro

